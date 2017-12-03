وزير الدفاع الأميركي: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

القاهرة (وكالات)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس أكد قوة العلاقات المصرية الأميركية وما تتميز به من طابع استراتيجي، مشيراً إلى الاهتمام بتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين خاصة على الصعيد العسكري، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وعلى رأسها مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى ما تمثله مصر كركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما أكد دعم بلاده لمصر ووقوفها بجانبها في حربها ضد الإرهاب الذي بات يهدد المنطقة والعالم بأسره، معرباً في هذا الصدد عن خالص التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء. وأضاف السفير بسام راضي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول التحديات الإقليمية والدولية، خاصة مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث شدد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتجفيف منابع الإرهاب وأهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما يحافظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

إلى ذلك، أكد الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري أهمية دعم وتعزيز آفاق التعاون العسكري بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية على نحو يلبي المساعي المشتركة نحو القضاء على الإرهاب ومواجهة التطرف بما يمثله من تهديد لمقدرات شعوب المنطقة والعالم.وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية في بيان بعد لقاء الفريق أول صدقي صبحي نظيره الأميركي جيمس ماتيس أمس في القاهرة أن الوزيرين بحثا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة في مقدمتها الحرب على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة ، إضافة إلى عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي عمق العلاقات العسكرية التي تمتد لعقود طويلة من التنسيق والتفاهم في مختلف المجالات، مشدداً على موقف بلاده الداعم مصر وقواتها المسلحة في الحرب ضد الإرهاب وحرصها على مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك لتحقيق السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.