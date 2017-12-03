فشل محاولة الدوحة لإنقاذ مليشيات الحوثي

أبوظبي، صنعاء (الاتحاد، مواقع إخبارية)

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن «الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي».

وأضاف معاليه، في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، أن «انتفاضة صنعاء واليمن صحوة من كابوس الانجراف وراء الدعوات الطائفية المضللة والمضادة لمصالح الشعب اليمني».

ومع دك قوات المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مواقع الحوثيين في صنعاء أمس، وتساقط مواقعها تباعاً، كانت آخر أوراق شجرة التوت تتساقط عن «تنظيم الحمدين» الحاكم في الدوحة، عبر محاولاته اليائسة للتوسط للحوثيين لدى صالح.

وحسب مصادر عسكرية باليمن، حاول أمير قطر تميم بن حمد، إنقاذ مليشيات الحوثي المدعومة من حلفائه في طهران من رجال القبائل بصنعاء الذين ساندوا صالح في هجومه عليهم.