التحالف يدعو اليمنيين لدعم انتفاضة صنعاء

جدة (وكالات)

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس أن استعادة حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن زمام المبادرة وانحيازه لشعبه سيخلصان اليمن من «شرور الميليشيات الطائفية الإرهابية».

وقالت قيادة التحالف في بيان إنها تراقب عن كثب أحداث اختلاف «طرفي الانقلاب» الجارية في صنعاء وجميع محافظات اليمن» التي تظهر وبجلاء الضغوط التي كانت تمارسها الميليشيات الحوثية التابعة لإيران وسيطرتها بقوة السلاح على قرارات ومصير ومقدرات الشعب اليمني العزيز، مما أدى إلى انفجار الوضع بين طرفي الانقلاب».

وقالت «إن التحالف يدرك أن الشرفاء من أبناء حزب المؤتمر الشعبي العام وقياداته وأبناء الشعب اليمني الأصيل الذين أجبرتهم الظروف للبقاء تحت سلطة المليشيات الإيرانية الطائفية قد مروا بفترات عصيبة».

وأضاف البيان «ينظر التحالف إلى أن هذه المرحلة من تاريخ اليمن تتطلب التفاف الشرفاء من أبناء اليمن في هذه الانتفاضة المباركة على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والقبلية بمن فيهم أبناء حزب المؤتمر والأحزاب الأخرى وقياداتها الشرفاء للتخلص من الميليشيات التابعة لإيران وإنهاء عهد من التنكيل والتهديد بالقتل والإقصاء وتفجير الدور والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة».