إبداعات محلية عالمية تؤكد تكامل الثقافات

دبي (الاتحاد)

شهد اليوم الرابع من فعاليات وزارة الثقافة وتنمية المعرفة باليوم الوطني الـ46 حضوراً بارزاً لفرق الفلكلور العالمي، حيث استعرضت أكثر من 27 فرقة عربية وأجنبية فنونها التراثية على مسارح المراكز الثقافية التابعة للوزارة ومسرح منطقة الاحتفالات الرئيسية بالستي ووك في دبي، حيث قدمت عروضاً للأزياء التراثية، تكاملت مع العروض الشعبية الإماراتية في لوحة تقدم حالة راقية من التسامح بحضور جماهيري كبير من الأسر الإماراتية وكل الجاليات المقيمة على أرض الدولة.

وقال الفنان التشكيلي الإماراتي عبد الرحيم سالم إن مشاركته في فعاليات اليوم الوطني الـ46 من خلال إنتاج أعماله الفنية التي تتعلق بهذه المناسبة وسط جمهور اليوم الوطني هو شرف كبير وفرصة للتعبير عن حبه للوطن، وأن يظهر هذا الحب عبر الظلال والألوان على شكل لوحة فنية، يرى الجميع ميلادها، مؤكداً إن عيون الجمهور وتنوع الفعاليات وتعدد الجنسيات التي تحتفل باليوم الوطني يمثل ثراءً لأي لوحة وإلهاماً لأي فنان. وأضاف: إن احتفالات اليوم الوطني هذا العام تقدم صورة رائعة لحوار وتكامل الثقافات والفنون وتعايشها بحرية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الفنان سالم الجنيبي حرصه على المشاركة في احتفالات وزارة الثقافة وتنمية المعرفة باليوم الوطني كل عام، موضحاً أن هذا العام يقدم الجديد بوجود فنانين من قارات العالم كافة ليقدموا الإمارات برؤية مختلفة تحمل وجهة نظر وإحساس هؤلاء الفنانين عن الإمارات وشعبها في يوم عيدهم، وهو ما يمثل ثراءً حقيقياً على مستوى الفن التشكيلي والإحساس الإنساني أيضاً.

وقالت يوشيتا وهي فنانة تشكيلية من سريلانكا إنها مبهورة بالأجواء الإيجابية التي وجدتها في احتفال الإماراتيين بعيدهم الوطني وحرصهم على مشاركة كل شعوب العالم معهم.