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نادوا برؤية المؤسس في دعم الثقافة وإعلاء راية الأدب العربي

سفراء جائزة الشيخ زايد للكتاب يحتفون باليوم الوطني
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تاريخ النشر: الأحد 03 ديسمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفي سفراء جائزة الشيخ زايد للكتاب باليوم الوطني الـ46 مستلهمين معاني هذه المناسبة العزيزة من باني الأمة ومؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» منادين برؤيته في دعم الثقافة وإعلاء راية الأدب العربي.

وأكد الدكتور علي بن تميم أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب أهمية الجائزة في رفع شأن الثقافة العربية الحديثة والتواصل مع رموز الفكر والأدب والثقافة في العالم وتكريمهم تجسيداً لرؤية الراحل الكبير الشيخ زايد.

وقال إن الجائزة لم تكن مجرد احتفاء بالثقافة وحسب، بل هي مهرجان متجدد للفكر والتنوير والإبداع ومناسبة عالمية للتشاور بين مختلف المدارس الفكرية وملتقى نادر للتعاون والحوار الثقافي.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الرئيس التنفيذي لمجموعة «كلمات» الفائزة بجائزة الشيخ زايد لأفضل دار نشر في دورتها الحادية عشرة: إن دولة الإمارات أصبحت واحدة من بين أفضل دول العالم في تحقيق كل ما يرتقي بحياة شعبها ويسهم في توفير الأمان والخير والازدهار والسعادة لهم، عبر مسيرة من الجهد المتواصل والعمل المستمر الذي شمل جميع المجالات الحياتية.

وأضافت الشيخة بدور القاسمي أنه منذ تأسيس دولة الإمارات شكلت الثقافة أحد مقومات النهضة الحضارية التي سعت القيادة الرشيدة إلى التأكيد عليها باعتبارها عاملاً ضرورياً لتحقيق التقدم والتطور والرقي، فالشعوب التي تهتم بالأدب والفن والتراث تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة تحديات الحاضر ومتغيرات المستقبل، وتكون أكثر استعداداً لتقبل الآخر والشعور بأهمية المحبة والتسامح في التواصل مع مختلف الثقافات والحضارات. ... المزيد
     
 

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