«ناسا» تعيد تشغيل 4 محركات توقفت 37 عاماً

واشنطن (أ ف ب)
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، إعادة العمل بنجاح لأربعة محركات دفع للمسبار «فوياجر 1» بعد 37 عاماً كانت موجودة خلالها في الفضاء من دون استخدامها.
وقالت مديرة المشاريع في وكالة ناسا سوزان دود، في بيان، إن هذا الإنجاز «سيتيح إطالة عمر مسبار (فوياجر 1) لسنتين أو ثلاث». وتستخدم محركات الدفع في توجيه مسبار «فوياجر 1» في اتجاه ملائم كي تتمكن هوائياته من التواصل مع الأرض.
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وشكّلت تالياً إعادة تشغيل محركات الدفع على هذه المسافة تحدياً حقيقياً.
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وقال كبير المهندسين كريس جونز إن مهندسي «ناسا» اضطروا من أجل بلوغ هدفهم إلى «تفحص برمجيات كانت مرمزة باستخدام لغة مر عليها الزمن».