«ناسا» تعيد تشغيل 4 محركات توقفت 37 عاماً

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، إعادة العمل بنجاح لأربعة محركات دفع للمسبار «فوياجر 1» بعد 37 عاماً كانت موجودة خلالها في الفضاء من دون استخدامها.

وقالت مديرة المشاريع في وكالة ناسا سوزان دود، في بيان، إن هذا الإنجاز «سيتيح إطالة عمر مسبار (فوياجر 1) لسنتين أو ثلاث». وتستخدم محركات الدفع في توجيه مسبار «فوياجر 1» في اتجاه ملائم كي تتمكن هوائياته من التواصل مع الأرض.

ويتنقل المسبار «فوياجر 1» الذي غيّر تاريخ استكشاف الفضاء منذ إطلاقه قبل أربعين عاماً، في الفضاء بين النجوم بواقع 17 كيلومتراً في الثانية تقريباً، وهو موجود حالياً على بعد أكثر من 21 مليار كيلو متر عن الأرض.

وشكّلت تالياً إعادة تشغيل محركات الدفع على هذه المسافة تحدياً حقيقياً.

وأضافت وكالة الفضاء الأميركية: «إذا ما حاولتم الانطلاق بسيارة بقيت في المرآب على مدى عقود، لن تتوقعوا على الأرجح أن يعمل محركها»، وذلك للتذكير بأن محركات الدفع هذه لم تعمل منذ نوفمبر 1980.

وقال كبير المهندسين كريس جونز إن مهندسي «ناسا» اضطروا من أجل بلوغ هدفهم إلى «تفحص برمجيات كانت مرمزة باستخدام لغة مر عليها الزمن».