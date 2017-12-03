مهدي علي مدرباً لشباب الأهلي

منير رحومة (دبي)

قررت إدارة نادي شباب الأهلي دبي، إقالة الروماني أولاريو كوزمين من تدريب الفريق الأول لشباب الأهلي دبي، وتعيين المدرب الوطني مهدي علي خلفاً له، وجاء القرار، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق، منذ انطلاقة الموسم الجديد، وصيامه عن الانتصارات منذ الجولة الرابعة، محققاً حصيلة سلبية بستة تعادلات وخسارة، مقابل ثلاثة انتصارات فقط.

واجتمعت إدارة النادي، بعد مباراة أمس الأول، أمام الظفرة في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، وناقشت التقارير الفنية لعمل الجهاز الفني، ووقفت على التراجع الحادث في أداء ومستوى اللاعبين، وارتأت ضرورة إحداث تغيير على مستوى القيادة الفنية، لإعادة الروح إلى الفريق، ومساعدة اللاعبين على تقديم حقيقة إمكانياتهم ومستواهم، خاصة أن شباب الأهلي، يضم عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرة والتجربة الكبيرتين.

واختارت إدارة النادي تكليف المدرب الوطني مهدي، الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، نظراً لمعرفته الدقيقة بإمكانيات ومستوى اللاعبين، الذين أشرف على تدريبهم، سواء مع منتخبات المراحل السنية، أو المنتخب الأول، مما يساعد الفريق على كسب الوقت في مسيرة التصحيح، أملاً في الاستفادة من الخبرة التدريبية لمهدي علي، الذي قاد المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى أندية الأهلي وبني ياس.

وينتظر أن يدشن مهدي علي مشواره مع «الفرسان الثلاثة»، بداية من اليوم استعداداً للقاء الجولة الأخيرة من الدور الأول، والذي تجمع الفريق بالوصل متصدر الدوري في «ديربي» قوي ومثير.