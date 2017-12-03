ديانا تهدي إسطبلات الوثبة اللقب للعام الثالث على التوالي

محمد حسن (أبوظبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق اليوم الوطني للقدرة الذي أقيم، أمس، على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة لمسافة 120 كم بمشاركة 156 فارساً وفارسة، وخصصت 6 سيارات للفائزين، كما شهد السباق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتم تتويج إسطبلات الوثبة باللقب للعام الثالث على التوالي حين قادت الفارسة الأرجنتينية ديانا شوبيتا الجواد «تهاما سوفيجن» للفوز بالسباق الذي نظم بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، وبدعم من مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وجاء تتويج الفائزة بطلة للسباق بزمن إجمالي قدره 4:16:57 ساعة بمعدل سرعة 28.02 كلم/‏‏ ساعة، تلاها في المركز الثاني الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة «ركيب نيكيتا» لإسطبلات (ام.آر.ام) بزمن 4:17:40 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.94 كلم/‏‏ساعة، وحل في المركز الثالث الفارس حمد عبيد الكعبي على صهوة «اونزو» لإسطبلات (ام.آر.ام) مسجلاً 4:23:14 ساعة بمعدل سرعة بلغ 27.35 كلم/‏‏ساعة.

وجاء فوز الفارسة الأرجنتينية ديانا شوبيتا عقب أداء رائع على صهوة الجواد «تهاما سوفيجن»، بعد أن تربعت على الصدارة في جميع المراحل، وعلى الرغم من أن ترتيبها في المرحلة الأولى كان الثالث إلا أن الفارق من صاحب المركز الأول لم يتجاوز عشرة ثوان.