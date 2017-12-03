أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار عزكم عزنا، واحتفالاً باليوم الوطني الإماراتي، أقيمت الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين السعودي، وشهدت مباريات الجولة إطلاق اسم اليوم الوطني ورفع الأعلام الإماراتية، بجانب ارتداء اللاعبين أوشحة وقمصان تحمل علمي السعودية والإمارات، مع لافتات ضخمة حملت تهنئة الاتحاد السعودي لكرة القدم بتلك المناسبة الوطنية الكبرى، في إطار التأكيد على روح التآخي التي تربط الشعبين على المستويات كافة، كما حرصت الجماهير السعودية في كافة الملاعب على التهنئة. وعلى الحساب الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي، ظهر هاشتاج #عزكم_عزنا مع كل صور ونتائج ومتابعة مباريات الجولة، كما نشر الحساب تهنئة رسمية من الرابطة والهيئة العامة للرياضة السعودية، موجهة إلى الإمارات قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني الـ46، وخلال المباريات تم وضع لافتات كبيرة الحجم في المدرجات، بجانب حمل الشاشات لعبارات التهنئة نفسها.

كما احتفت العديد من المؤسسات السعودية باليوم الوطني الإماراتي، حيث نشر حساب نادي الاتحاد السعودي صورة هنأ بها دولتنا تحت شعار «روح الاتحاد»، وكتب الحساب الرسمي لنادي النصر تهنئة خاصة، مؤكداً أن عز الإمارات من عز السعودية، وتجدد الأندية والاتحاد السعودي تهنئة دولتنا بالطريقة الراقية نفسها في كل عام، مثلما اعتادت المؤسسات والأندية الرياضية الإماراتية الاحتفال باليوم الوطني السعودي وكذلك العُماني، وغيرها من الدول العربية الشقيقة.