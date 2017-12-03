«دولي الجودو» يطلب من الإمارات رئاسة الصندوق الخيري

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو رسالة من المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو يطلب فيها رئاسة الإمارات لصندوق الاتحاد الدولي للجودو لدعم مشاريع وتطوير اللعبة في الدول الفقيرة، تقديراً للدور الكبير الذي ظلت تقوم به الإمارات على مستوى العالم في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية، مما أكسبها سمعة كبيرة في مجال العمل الإنساني المجتمعي، إضافة للدور الذي ظل يلعبه الجودو الإماراتي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا خلال الفترة الماضية التي شهدت الكثير من النجاحات الفنية والتنظيمية ترجمة حقيقية للجهود الشخصية لرئيس الاتحاد.

ويأتي ترشيح رئيس اتحاد الإمارات عقب فوزه بجائزة أفضل اتحاد رياضي عربي، في النسخة الأولى لمهرجان مدينة مراكش المغربية مواصلة لتألق الجودو الإماراتي في عام 2016، الذي شهد العديد من الإنجازات الرياضية الدولية والإقليمية في الفترة الماضية، وسبق له الفوز بجائزة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 9 مرات متتالية، كما نال شرف أول اتحاد رياضي محلي يحصل على جائزة الإبداع الرياضي.

وصرح محمد بن ثعلوب الدرعي عقب تسلمه رسالة الاتحاد الدولي بأن ما تحقق للجودو الإماراتي خلال الفترة الماضية ثمرة دعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة في كل المجالات في ظل أجواء الأمن والأمان والسعادة التي تعيشها إمارات الخير والمستقبل الزاهر، لتضاف تلك لإنجازات الرياضة الإماراتية بوجه عام والجودو الإماراتي على وجه الخصوص الذي شهد الفوز ببرونزية ريو دي جانيرو في البرازيل عن طريق اللاعب الدولي توما في منافسات وزن تحت 83 كجم، وكانت الأولى للعرب في تلك الاحتفالية الأولمبية، بجانب النجاحات التنظيمية للاتحاد عبر تنظيم بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو درساً في فنون التنظيم من منطلق حرص العاصمة أبوظبي على التميز كواحدة من ضمن أفضل خمس دول في العالم، التي تستضيف بطولات الغراند سلام وهي بجانب الإمارات وفرنسا وأذربيجان واليابان وروسيا.

من جانب آخر، اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي برنامج إعداد منتخب الناشئين للجودو الذي تقرر سفره لليابان لإقامة معسكر لمده 10 أيام بعدد 7 لاعبين بدعوة من الجامعة اليابانية في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحادين، أما بشأن المنتخب الأول فقد تحدد سفره إلى بلغاريا منتصف ديسمبر الحالي بهدف الإعداد البدني قبل التوجه إلى فيينا في يناير المقبل لإقامة معسكر تدريبي مكثف قبل المشاركة في بطولة باريس جراند سلام التي تقام اعتباراً من العاشر من فبراير القادم وسط مشاركة كبيرة من المنتخبات.