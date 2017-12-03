مباراتان في دوري السلة اليوم

دبي (الاتحاد)

تقام اليوم مباراتان في دوري رجال السلة حيث يلتقي الوصل مع بني ياس بصالة الوصل، والشارقة مع شباب الأهلي دبي بصالة الشارقة في الجولة الخامسة من المسابقة.

وكانت الجولة الرابعة قد شهدت تحقيق بني ياس لانتصار مهم على النصر 72 مقابل 66 بالأرباع 17/‏‏ 17,18/‏‏ 13,26/‏‏ 17,11/‏‏ 19، وأدارها طاقم تحكيم دولي مكون من حسن حاجي ومحيي الدين خطاب وليلى زيد، وهي المرة الأولى التي تشهد مشاركة في دوري هذا الموسم وهي التونسية ليلى زيد، وهي من المحكمات ذات المستوى الجيد وسبق لها أن ظهرت في بطولة دبي الدولية العام الماضي.

وفي مباراة ثانية فاز فريق الوصل على شباب الأهلي دبي بنتيجة 90 مقابل 67 بالأرباع 24/‏‏ 13,30/‏‏ 21,25/‏‏ 13,11/‏‏ 20، على صالة النادي الأهلي بدبي، وأدارها الدولي هيثم قوجه، والدولي سالم الزعابي، وحمدي عميثو.