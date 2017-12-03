افتتاح «عالمية» البرتغال لأصحاب الهمم في فيلاريال

فيلاريال (الاتحاد)

افتتحت أمس الأول بطولة الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر التي تستضيفها مدينة فيلاريال البرتغالية بمشاركة 450 شخصاً يمثلون 44 دولة من بينهم 34 لاعباً لمنتخبنا الوطني، وشهد حفل الافتتاح حضورا جماهيريا كبيرا وسط مدينة فيلاريال استمر ثلاث ساعات تضمن فقرات متنوعة.

وأشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اتحاد أصحاب الهمم عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضة الكراسي المتحركة والبتر بحفل الافتتاح، مشيرا إلى أن مدينة فيلاريال هيأت كل الظروف لإنجاح هذه النسخة.

وقال: مشاركة أصحاب الهمم من الإمارات بـ34 عضواً في ألعاب القوى - مضمار وميدان - ورماية القوس والسهم وتنس الطاولة والسباحة في إطار خطة الاتحاد لتوسيع دائرة المشاركة والسعي لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين واحتكاك البعض الآخر مع أبطال عالميين لهم وزنهم وثقلهم في الألعاب المختلفة حتى يكون لهذه المشاركة مردودها الإيجابي على منتخباتنا المختلفة خلال تواجدها في المحافل الدولية المقبلة.

وأعرب عن ثقته الكاملة بأبطالنا المتواجدين في البرتغال لتحقيق إنجاز جديد لرياضة أصحاب الهمم بعد أن عودونا على الإنجازات في كل المحافل التي يشاركون فيها مثمنا الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز الفني والإداري وصولا إلى الغاية المنشودة.

وقال: رياضة أصحاب الهمم تسير بخطوات حثيثة للأمام بدعم قيادتنا الرشيدة.. مشيرا إلى أن الاتحاد لن يألو جهدا في توفير عوامل النجاح للمنتخبات الوطنية المختلفة بغية رسم صورة طيبة عن فرسان الإرادة في كافة المحافل الدولية، وأضاف: «نعد دولتنا الحبيبة بالعودة لأرض الوطن محملين بالذهب والفضة والبرونز».

من جهة ثانية، اطمأن ذيبان سالم المهيري الأمين العام للاتحاد على التحضيرات الأخيرة لمنتخبنا قبل خوض غمار البطولة خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع بعثة منتخبنا وحثهم على التمثيل المشرف بغية رسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم الإماراتية في عالمية البرتغال وعدم التفريط في المكتسبات التي حققها فرسان الإرادة خلال الفترة الماضية.

وقال «تطلعاتنا كبيرة في هذا التجمع العالمي لتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل إنجازات فرسان الإرادة الناصع وآمالنا كبيرة في أن يتوج أبطالنا مجهودات قيادتنا الرشيدة باعتلاء منصات التتويج ورفع علم الإمارات عاليا».