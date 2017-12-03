افتتاح «عالمية» البرتغال لأصحاب الهمم في فيلاريال

فيلاريال (الاتحاد)
افتتحت أمس الأول بطولة الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر التي تستضيفها مدينة فيلاريال البرتغالية بمشاركة 450 شخصاً يمثلون 44 دولة من بينهم 34 لاعباً لمنتخبنا الوطني، وشهد حفل الافتتاح حضورا جماهيريا كبيرا وسط مدينة فيلاريال استمر ثلاث ساعات تضمن فقرات متنوعة.
وأشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اتحاد أصحاب الهمم عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضة الكراسي المتحركة والبتر بحفل الافتتاح، مشيرا إلى أن مدينة فيلاريال هيأت كل الظروف لإنجاح هذه النسخة.
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وأعرب عن ثقته الكاملة بأبطالنا المتواجدين في البرتغال لتحقيق إنجاز جديد لرياضة أصحاب الهمم بعد أن عودونا على الإنجازات في كل المحافل التي يشاركون فيها مثمنا الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز الفني والإداري وصولا إلى الغاية المنشودة.
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من جهة ثانية، اطمأن ذيبان سالم المهيري الأمين العام للاتحاد على التحضيرات الأخيرة لمنتخبنا قبل خوض غمار البطولة خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع بعثة منتخبنا وحثهم على التمثيل المشرف بغية رسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم الإماراتية في عالمية البرتغال وعدم التفريط في المكتسبات التي حققها فرسان الإرادة خلال الفترة الماضية.
وقال «تطلعاتنا كبيرة في هذا التجمع العالمي لتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل إنجازات فرسان الإرادة الناصع وآمالنا كبيرة في أن يتوج أبطالنا مجهودات قيادتنا الرشيدة باعتلاء منصات التتويج ورفع علم الإمارات عاليا».