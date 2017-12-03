دبي تودع المشاركين في مونديال المظلات

رضا سليم (دبي)

ودعت دبي المشاركين في النسخة التاسعة من بطولة العالم للقفز بالمظلات بالتزحلق على الماء التي أقيمت على مدار 5 أيام بنادي سكاي دايف دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث شارك في الحدث 150 رياضياً من 25 دولة بينهم 99 قافزاً.

وحققت الإمارات مكاسب فنية وإدارية وسياحية كثيرة من بداية الحدث حتى حفل الختام وتوزيع الجوائز الذي أقيم مساء أمس الأول بحضور نصر النيادي رئيس اللجنة المنظمة العليا رئيس اتحاد الرياضات الجوية واكسي رئيس الاتحاد الدولي للقفز بالمظلات، ويوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير البطولة وماجد البستكي رئيس اللجنة الإعلامية ومحمد يوسف رئيس اللجنة الفنية وسالم أكرم رئيس لجنة العلاقات العامة وراشد محمد ممثل مجلس دبي الرياضي، والعديد من أعضاء اللجان العاملة في البطولة بجانب جميع القافزين المشاركين حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وحقق منتخبنا الوطني الصدارة على مستوى الفرق، وحصد المركزين الثاني والثالث في الترتيب العام في الفردي، بجانب برونزيتين في الهدف والمسافة، ليحصد 5 ميداليات ملونة، كما أن الحدث شهد تحطيم الأرقام العالمية والقارية وكان من نصيبنا تحطيم لاعبنا محمد باقر الرقم الآسيوي في المسافة، وتأتي بقية المكاسب في النجاح الكبير في التنظيم وطلبات الوفود المشاركة باستمرار البطولة بدبي خلال النسخ المقبلة، خاصة أن البطولة مرت دون أية مشاكل، أو حوادث، وهو في حد ذاته مكسب جديد، بجانب استحداث مسابقة لأول مرة في بطولات العالم وهي الدوران على الماء.

كما حقق الحدث رواجا سياحيا كبيرا من خلال نقل الصورة والأجواء في دبي إلى 25 دولة مشاركة، كما شاركت الوفود في احتفالية البطولة باليوم الوطني، ما أضفى نوعا من البهجة والاحتفالية مع إطلاق الألعاب النارية في سماء دبي.