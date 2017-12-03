تشيلسي يطارد «يونايتد» بثلاثية في نيوكاسل

لندن(د ب أ)

عزز تشيلسي موقعه في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي، بعدما حقق انتصاراً مستحقاً وتغلب على ضيفه نيوكاسل 3/‏‏ 1 في افتتاح منافسات المرحلة الـ 15 من المسابقة. ويدين تشيلسي بفضل كبير في الفوز للنجم البلجيكي إيدين هازارد الذي سجل ثنائية، وكان أبرز عناصر الفريق على مدار شوطي المباراة، حيث شكل مصدر خطورة متواصل على مرمى الضيوف. وافتتح دوايت جايل التسجيل لنيوكاسل، ثم حسم تشيلسي المباراة لمصلحته بثلاثة أهداف سجلها إيدين هازارد (الأول والثالث) وألفارو موراتا من ضربة جزاء، ليوسع الفريق الفارق الذي يفصله عن أرسنال صاحب المركز الرابع إلى 4 نقاط.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 32 نقطة ليتأخر في المركز الثالث بفارق الأهداف، فقط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني وبفارق 8 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، انتظاراً لنتائج بقية مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وضغط تشيلسي ليتوغل داخل منطقة جزاء منافسه أكثر من مرة في الدقائق الأولى، لكن التكتل الدفاعي حال دون اهتزاز الشباك كما سدد ألفارو موراتا كرة قوية مرت بجوار القائم مباشرة.

وبمرور الدقائق الأولى، بدأ نيوكاس في كسر الحصار الهجومي المفروض عليه، وتقدم ليبادل أصحاب الأرض المحاولات.