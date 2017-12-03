«اليوفي» يفرض شخصية «البطل 44»

مراد المصري (دبي)

عاشت قمة الكرة الإيطالية ليلة أمس الأول، على وقع حالة الصخب التي يعيشها الأرجنتيني جونزالو هيجواين كلما عاد إلى «السان باولو»، حيث لعب سنوات طويلة مع نابولي، لكن ذلك لم يمنعه من التسجيل في مرماهم للمرة الخامسة في 5 مواجهات تنافسية أمامهم منذ انتقاله ليوفنتوس.

ووسط عاصفة من صافرات الاستهجان، أشعل هيجواين فتيل النيران التي كوت «السان باولو» معقل نابولي، ليعيد لليوفي شخصية البطل التي فقدها بداية الموسم الحالي، قبل أن يستعيدها في التوقيت المثالي بإحياء آماله بالمنافسة على اللقب مرة أخرى.

واللافت في الأمر احتفالية هيجواين في المباراة، حيث كلما سجل هدفاً ذهب يبحث عن دي لورينتس رئيس نابولي، وهكذا هو الأرجنتيني الذي يحاول توجيه رسالة دائماً لجماهير نابولي التي تطلق صافرات الاستهجان عليه، ليوضح لهم أن عليهم سؤال رئيسهم حول السبب الحقيقي لرحيله للمنافس الأول لهم يوفنتوس.

وجاء تعليق هيجواين على الأمر بشكل فكاهي، حيث قال: نعم حاولت البحث عن دي لورينتس عقب الهدف، لكن يبدو إنه كان مختبئاً بين الجماهير!