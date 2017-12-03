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نابولي يكتوي بنيران «العشق القديم»

«اليوفي» يفرض شخصية «البطل 44»

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تاريخ النشر: الأحد 03 ديسمبر 2017

مراد المصري (دبي)

عاشت قمة الكرة الإيطالية ليلة أمس الأول، على وقع حالة الصخب التي يعيشها الأرجنتيني جونزالو هيجواين كلما عاد إلى «السان باولو»، حيث لعب سنوات طويلة مع نابولي، لكن ذلك لم يمنعه من التسجيل في مرماهم للمرة الخامسة في 5 مواجهات تنافسية أمامهم منذ انتقاله ليوفنتوس.

ووسط عاصفة من صافرات الاستهجان، أشعل هيجواين فتيل النيران التي كوت «السان باولو» معقل نابولي، ليعيد لليوفي شخصية البطل التي فقدها بداية الموسم الحالي، قبل أن يستعيدها في التوقيت المثالي بإحياء آماله بالمنافسة على اللقب مرة أخرى.

واللافت في الأمر احتفالية هيجواين في المباراة، حيث كلما سجل هدفاً ذهب يبحث عن دي لورينتس رئيس نابولي، وهكذا هو الأرجنتيني الذي يحاول توجيه رسالة دائماً لجماهير نابولي التي تطلق صافرات الاستهجان عليه، ليوضح لهم أن عليهم سؤال رئيسهم حول السبب الحقيقي لرحيله للمنافس الأول لهم يوفنتوس.

وجاء تعليق هيجواين على الأمر بشكل فكاهي، حيث قال: نعم حاولت البحث عن دي لورينتس عقب الهدف، لكن يبدو إنه كان مختبئاً بين الجماهير!

وجاء انتصار اليوفي ليحطم رقماً قياسياً جديداً بعدما بات أول فريق في تاريخ «الكالتشو» يسجل في 44 مباراة على التوالي، حيث لم تسلم شباك منافسيه من الأهداف طوال هذه المباريات الماضية. ... المزيد
     
 

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