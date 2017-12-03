صمود البارسا ينتهي عند سلتا فيجو

برشلونة (أ ف ب)

أهدر برشلونة المتصدر فرصة العودة إلى سكة الفوز وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه سلتا فيجو 2-2، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني. وقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي أداءً لافتاً، فسجل هدف التعادل لبرشلونة في الشوط الأول، قبل أن يساهم في الثاني بهدف التقدم للمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، لكن سلتا تألق في المرتدات واقتنص هدف التعادل قبل النهاية.

ورفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة من 42 ممكنة، بفارق 5 نقاط عن مطارده فالنسيا الذي يحل على خيتافي الثاني عشر اليوم.

وكان الفريق الكتالوني عادل مضيفه فالنسيا 1-1 في الدقائق الأخيرة من الجولة الماضية، عبر ظهيره الدولي جوردي البا. أما سلتا فيجو ثامن الترتيب، فعوض سقوطه الكبير في آخر زيارتين إلى ملعب «كامب نو»، إذ خسر في الدوري 1-6 وصفر-5 بعد فوزه في إياب موسم 2014 بهدف وحيد.

على ملعب «كامب نو» وأمام أكثر من 63200 ألف متفرج، اكتفى برشلونة في مباراة مبكرة نسبياً وبدرجة حرارة منخفضة (10 مئوية)، بالتعادل الأول على ملعبه منذ عام، حيث تعادل في 3 ديسمبر 2016 مع غريمه ريال مدريد.