جوارديولا: أتمنى فوز إسبانيا أو ألمانيا أو الأرجنتين باللقب

لندن (د ب أ)

أكد الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه سيشعر بالسعادة إذا فازت إسبانيا أو ألمانيا أو الأرجنتين بلقب مونديال روسيا.

وقال جوارديولا الذي شارك في 47 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل 5 أهداف: أود أن يذهب لقب كأس العالم إلى دولة أحبها، وأود أن يكون اللقب إسبانيا لأن هناك أناسا أحبهم، وكذلك الحال بالنسبة لألمانيا والأرجنتين.

وأضاف: أريد أن تفوز إسبانيا لأنني مواطن إسباني.

وقبل تحوله لتدريب سيتي أشرف جوارديولا على تدريب بايرن ميونخ الألماني، ومن قبلها حقق نجاحات مبهرة مع فريق برشلونة، حيث لعب تحت قيادته العديد من النجوم الأرجنتينيين وعلى رأسهم ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو.

وختم جوارديولا بالقول: أود التدريب في كأس العالم في المستقبل.