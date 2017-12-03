زلاتكو يواجه ميسي بالسلاح الناري

دبي (الاتحاد)

سيكون زلاتكو داليتش، المدير الفني الحالي للمنتخب الكرواتي، والسابق للعين، أمام التحدي الأكبر في مسيرته التدريبية، فقد أكد أن الوصول للمونديال مع منتخب بلاده جعله يتعافى نسبياً من صدمة الإخفاق في النهائي الآسيوي مع الفريق العيناوي، إذ كان أحد أهم أحلامه أن يعتلي عرش القارة الصفراء مع الزعيم.

ويتعين على زلاتكو أن يعبر عن قدراته التدريبية للعالم أجمع في مونديال روسيا 2018، فقد أوقعته القرعة مع منتخب الأرجنتين، ومن ثم سوف تتعلق الأنظار بمنتخب زلاتكو لمعرفة ما إذا كان خط وسطه ودفاعه يمكنهما إيقاف ليونيل ميسي ورفاقه، وسوف تقام المباراة بين المنتخبين في 21 يونيو، وهي المواجهة الثانية لكل منهما في المجموعة، وما يميز كرواتيا ليس طموح زلاتكو فقط، بل إن لديها خط وسط نارياً بقيادة مودريتش نجم الريال، وراكيتيتش لاعب وسط البارسا، وفاسيليتش لاعب إيفرتون الإنجليزي، والنجم الموهوب بيرسيتش لاعب الإنتر، وهو ما يجعل مهمة زلاتكو أكثر سهولة أمام التانجو، حيث يتفوق وسط ميدان كرواتيا على الأرجنتين نظرياً على الأقل.

وبعيداً عن عناصر الوسط الذين يصنعون سلاح كرواتيا القوي، فإن الهجوم الكرواتي يعد واحداً من أفضل خطوط التهديف والهجوم في المونديال، حيث يقود ماندزوكيتش مهاجم اليوفي، وكالينيتس لاعب الميلان، وكاراميتش نجم هوفنهايم الألماني، ما يجعل التانجو في مواجهة أحد أخطر منتخبات المجموعة التي تضم معهما نيجيريا وآيسلندا.