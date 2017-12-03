«السامبا» يتصدر قائمة «التوب 10» للفوز باللقب

أنور إبراهيم (القاهرة)

بمجرد انتهاء قرعة كأس العالم 2018 بروسيا، وبعد أن تحددت ملامح المجموعات الثماني والمواجهات المنتظرة للمنتخبات المختلفة فيها، بدأت التكهنات والترشيحات تتوالى بشأن فرص كل منتخب من المنتخبات الكبرى، التي تمثل رؤوس المجموعات الثمانية في الفوز بالبطولة، وبات السؤال المهم هو: من منها يحتفظ بفرصة أكبر من غيره في إحراز اللقب، وبمعنى أدق من هو أفضل منتخب يمكنه أن يرفع الكأس في موسكو يوم 15 يوليو القادم؟!

شركة «أوبتا» المشهورة بالأرقام والإحصائيات أوضحت عبر موقعها الإلكتروني الذي يحمل نفس الاسم «أوبتا» أن منتخب البرازيل هو المرشح الأول للفوز بالبطولة، وقامت بتحليل فرص كل منتخب من الـ32 منتخباً المشاركة، وانتهت إلى أن فرص «السامبا» لإحراز اللقب تبلغ نسبتها 2. 14% بالقياس إلى فرص المنتخبات المنافسة، ويليه في الترتيب منتخب ألمانيا «المانشافت» بنسبة 4. 11% ثم منتخب «التانجو» الأرجنتيني في المركز الثالث بفرصة نسبتها 9. 10%.

أما بقية قائمة «التوب 10» من المنتخبات الأقرب لإحراز البطولة، فتضم فرنسا في المركز الرابع «5. 10%» يليها إسبانيا «3. 9%» وبلجيكا «8. 3%» ثم البرتغال «3.3%» وأوروجواي «3%» وكولومبيا «5. 2%» فاليابان «2%» في المركز العاشر.

والطريف أن أرقام «أوبتا» تشير إلى أن المنتخب الياباني «أحفاد الساموراي» يتقدم في الترتيب على منتخب إنجلترا مخترع كرة القدم، إذ حل منتخب «الأسود الثلاثة» في المركز ال 11 بفرص فوز نسبتها 1.9%.

واستند موقع «أوبتا» في تحليله إلى عدة معايير أهمها القوى الهجومية والدفاعية لكل منتخب، وفقاً لنتائج كل منها خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ودرجة صعوبة كل مجموعة من المجموعات الثمانية، فضلاً عن بعض المعايير النوعية التي ترتبط بكل منتخب ومنها مستواه العام ودرجة مهارة نجومه على امتداد مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة، مع أخذ في الاعتبار العيوب المختلفة التي يعاني منها كل منتخب.

وبالنسبة للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، جاء المنتخب المصري، متقدماً في الترتيب بين الـ32 منتخباً وفقاً لأرقام «أوبتا»، إذ حل في المركز 23 بفرص فوز نسبتها 1.3%، ثم منتخب السعودية «الأخضر» في المركز 27 بفرص فوز نسبتها 1.1% يليهما منتخب تونس «نسور قرطاج» في المركز 30 بفرص فوز نسبتها 8.0%، بينما تذيل منتخب المغرب «أسود الأطلس» قائمة الـ32 منتخباً بفرص فوز 5. 0%.