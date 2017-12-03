زوران ينتقد «الروزنامة» وينتظر رد اتحاد الكرة

العين (الاتحاد)

أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين، أن فريقه قدم أفضل مبارياته هذا الموسم بدوري الخليج العربي، وترجمة أفضليته، خاصة في الشوط الثاني، إلى فوز غالٍ ومهم على منافس قوي، والخروج بالنقاط الثلاث كاملة.

وأوضح أنه يتمنى أن يكمل «الزعيم» جميع مباريات الدوري، بهذا المستوى الرائع، مشيداً بالعودة الكبيرة والمستوى الجيد لعمر عبدالرحمن، الذي عاد من بانكوك، بعد غياب 4 أيام، إلا أنه قدم أداءً جيداً، بجانب شقيقة محمد عبدالرحمن العائد من الإصابة، ولعب مباراة جيدة، وهذا ما ينتظره منه، وأشار مدرب العين إلى أن «البنفسج» يذهب إلى الظفرة في الجولة المقبلة، بطموح حصد النقاط الثلاث، ولهذا فإن العمل يبدأ بعد الراحة القصيرة لمدة 24 ساعة.

وانتقد زوران «روزنامة» المباريات في الشهور المقبلة، خصوصاً يناير وفبراير ومارس، مؤكداً أن العين سيخوض 6 مباريات كل شهر، وهو أمر صعب، مما قد يتسبب بإصابة عدد من اللاعبين، مبيناً أنه ليس الوحيد، بل إن أندية الجزيرة والوصل والأهلي تواجه المصير نفسه، وأنه وجه الدعوة إلى الاتحاد للجلوس، بحضور مدرب المنتخب، ولكنه لم يتلق الرد، علماً بأنه عرض عليهم الاستضافة في العين، للنقاش حول اللاعبين الذين يتأثرون بالعدد الكبير من المباريات، وفي المقابل ينتظر الرد، ولم يصله أي شي.

وعن إصابة عامر عبدالرحمن، قال زوران: اللاعب سيجري جراحة بسيطة، ولكنه سيعود خلال 10 أيام.وعما تناقلته وسائل الإعلام عن عدم علمه بسفر عمر عبدالرحمن، أكد المدرب أنه يعرف موعد السفر والعودة، ولكن يستغرب غيابه لمدة 4 أيام، وعودته قبل المباراة بفترة بسيطة، وهو الأمر الذي أثار استياءه.