جورج ويا: أتمنى أن يذهب الجزيرة بعيداً في البطولة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد الأسطورة جورج ويا نجم الجزيرة السابق تدريبات «فخر أبوظبي»، بملعب محمد بن زايد لدعم الفريق، قبل المشاركة المرتقبة في كأس العالم للأندية.

وشارك ويا في احتفالية النادي أمس الأول بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين للدولة، بحضور بطي بن محمد القبيسي عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، والأجهزة الإدارية والفنية ولاعبي الفريق، وأهداه بطي القبيسي، قميص الفريق الذي يظهر به في المونديال، ويحمل رقم 14 بالخاص بجورج ويا عندما كان لاعباً للجزيرة.

وقال ويا: أبارك للإمارات قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للدولة التي تحتل مكانة خاصة في قلبي، وحكومتها ومواطنيها والمقيمين على أرضها المزيد من التقدم والازدهار، وأتقدم بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس الشرف الرئيس الفخري لنادي الجزيرة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة، بمناسبة فوز الجزيرة بلقب الدوري، ومشاركته في كأس العالم، وأعرف أن هذا الإنجاز يعني الكثير، لأن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لديهما رؤية وحلم كبير، من أجل النادي ومن الرائع مشاهدة هذه الرؤية وهذا الحلم يتحققان على أرض الواقع.

وأضاف: سعيد بالعودة إلى أبوظبي ونادي الجزيرة تحديداً، وسعيد بشكل أكبر، لأنني قابلت الكثير من أصدقائي القدامى في النادي، وهم جزء من عائلتي الكبيرة في كرة القدم، والجزيرة الآن يملك نادياً وملعباً بمرافق عالمية، والفريق فاز بالدوري في الموسم الماضي، ويستعد الآن للمشاركة في كأس العالم للأندية، وهو إنجاز هائل، وأتمنى أن يوفق اللاعبون في تقديم أفضل ما لديهم في كأس العالم، وأن ينجح الفريق في الوصول لأبعد المراحل، وأنا فخور بجميع من عملوا بجهد كبير حتى يصل الجزيرة لهذه المكانة محلياً وعالمياً.