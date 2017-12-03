محاولات لتجهيز «الرباعي المصاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يؤدي الجزيرة تدريبه الأخير في العاصمة أبوظبي مساء اليوم، قبل التوجه إلى العين، استعداداً للقاء أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم مساء الأربعاء المقبل.

ويعود لاعبو «فخر أبوظبي» إلى التدريبات، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بناء على قرار الجهاز الفني، بقيادة الهولندي تين كات.

ومن المقرر أن يغادر الفريق إلى العين، بعد نهاية حصة اليوم التدريبية، على أن تتواصل التدريبات ب «دار الزين» خلال الأيام المقبلة، على ملعب أصحاب الهمم الذي تم اختياره، ليكون مقراً لتدريبات «فخر أبوظبي»، من جانب اللجنة المنظمة للبطولة.

ويواصل الجهاز الطبي جهوده لتجهيز الرباعي المصاب، مبارك بوصوفة ومحمد جمال، وفارس جمعة، ومحمد فوزي، بهدف اللحاق بلقاء أوكلاند سيتي. وتعرض كل من فارس جمعة ومحمد فوزي للإصابة خلال لقاء الشارقة الأخير بالدوري، والذي فاز فيه «فخر أبوظبي» بهدفين مقابل هدف، فيما تعرض مبارك بوصوفة ومحمد جمال للإصابة سابقاً.

ويعد الرباعي من الأعمدة الرئيسية في الجزيرة، ويعول الجهاز الفني عليهم كثيراً في تنفيذ خطط المباريات داخل المستطيل الأخضر.

وأعلن «فخر أبوظبي» عن قائمة مونديال الأندية التي خلت من الفرنسي لاسانا ديار الذي لا يزال يعاني من الإصابة، وكذلك الحال بالنسبة لأحمد خليل الذي اقترب من الرحيل عن النادي، وشهدت القائمة دخول المصري رمضان عبد الله لاعب وسط الرديف الذي يعد المفاجأة الكبيرة لتين كات في البطولة.