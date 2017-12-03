«مونديال أبوظبي» بشعار «رونالدو وأكثر»!

محمد حامد (دبي)

ليس تجاوزاً للواقع أو قفزاً فوق الحقيقة التي تقول إن كريستيانو رونالدو نجم الريال سوف يكون الاسم الأكثر جاذبية جماهيرياً وإعلامياً في مونديال الأندية «أبوظبي 2017»، ولكن يظل لهذه الحقيقة وجه آخر يفتح أبواب الأمل أمام الملايين من عشاق الكرة العالمية للاستمتاع بما سيحدث على أرض الإمارات من 6 إلى 16 ديسمبر، حيث من المتوقع أن يلعب عدداً آخر من النجوم دوراً في رفع وتيرة الإثارة في التحدي المونديالي المرتقب.

كما أن الآلاف ممن سابقوا للحصول على مقعد في مدرجات ملاعب أبوظبي والعين يحق لهم أن يتوقعوا تألقاً لافتاً لنجوم يعرفون البعض منهم، وسوف يتعرفوا على البعض الآخر، حيث من المتوقع أن تشهد أرض الإمارات ميلاداً جديداً لبعض الأسماء، خاصة أن الحدث المونديالي يحظى باهتمام إعلامي وجماهيري عالمي لافت.

البداية وفقاً لما نشره موقع «الفيفا» مع جريميو البرازيلي المنتمي لبورتو أليجري وممثل أميركا الجنوبية في كأس العالم للأندية بالإمارات، بعدما تفوق على لانوس في نهائي بطولة ليبرتادوريس، وسوف يصلون إلى أبوظبي بالتشكيلة المكتملة وكامل النجوم الذين أسهموا في التتويج.

أما باتشوكا وعلى الرغم من خسارة خدمات نجمه هيرفينج لوزانو، المنضم إلى صفوف أيندهوفن، فإنه سوف يشارك في المونديال بفريق يعج بالمواهب والمهارات، حيث من المتوقع أن يعول بالأساس على المهاجم فرانكو خارا، صاحب 6 أهداف في دوري أبطال أميركا الشمالية والوسطى وبحر الكاريبي، والدولي الياباني كيسوكي هوندا بالإضافة إلى عدد من النجوم الصاعدين من أكاديمية النادي، مثل الشاب إريك جوتيريز.