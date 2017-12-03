«الإمارات» يكرم نجل الشهيد الشحي

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

كرم نادي الإمارات حسن نجل الشهيد علي حسن الشحي، لاعب «الصقور» السابق، وذلك أثناء فترة الاستراحة في مباراة الفريق الأول أمام دبا الفجيرة، ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، بحضور محمد إسماعيل العوضي نائب رئيس مجلس الإدارة، وراشد بطي عضو مجلس الإدارة، تقديراً للشهيد وأفراد أسرته، وقام العوضي بتقديم القميص رقم 7 الذي كان يرتديه مع الفريق.

ويعتبر الشحي من العناصر التي قدمت الكثير للنادي، في مسيرة حافلة بالعطاء، منذ التحاقه بفريق مدرسة كرة القدم، وتدرجه بالمراحل السنية، حتى وصوله إلى الفريق الأول، ولعب في الدفاع والوسط حتى موسم 2007-2008.

ويحرص مسؤولو النادي على زيارة أسرة الشهيد علي الشحي في كل موسم، في إطار الحرص على رد الوفاء والتقدير للشهيد الذي كان مثالاً يحتذى به في الأخلاق والالتزام بأداء واجباته مع الفريق، وقوبلت المبادرات بالتقدير من والد الشهيد، وأفراد الأسرة، وآخرها زيارة الأسبوع الماضي بمناسبة يوم الشهيد، وعبر والده عن تقديره وسعادته بالزيارة التي تمثل التواصل الجميل من إدارة النادي معهم وفاء وعرفاناً لنجله.

وقال إبراهيم حسن الشحي، شقيق الشهيد، إن الزيارات التي قام بها نادي الإمارات خلال السنوات الماضية أشاعت بداخلهم السعادة والتقدير، وأكدت لهم عمق الوفاء من النادي، وجميع منسوبيه للشهيد أحد الجنود الأوفياء في النادي، قبل أن ينتقل إلى ميدان العز والفخر، حتى استشهاده، مشيراً إلى أن الأثر الإيجابي لزيارات النادي يتمثل في الحالة النفسية الإيجابية على الوالد الذي يحدثهم عن الارتياح لمثل هذه الخطوات التي تعني له الكثير من القيم والمبادئ.