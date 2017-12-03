فتنس بطل كأس سلطان بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق أليت فتنس بلقب كأس سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للمؤسسات لكرة القدم التي نظمها الاتحاد الرياضي للمؤسسات تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني، بعد فوزه على فريق جولد وكلاء لاعبين3/‏‏‏صفر وذلك في المباراة الختامية التي أقيمت باستاد سلطان بن زايد أمس الأول بعد أن سجل للفريق البطل بدر سالم ونداخت ديوب «هدفين».

وتوج اللواء ركن بحري «م» أحمد محمد السبب الطنيجي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات نيابة عن سيف الهاملي رئيس الاتحاد الفريقين ونجوم البطولة وطاقم الحكام الذي تكون من ناصر علي يوسف وياسر سبيل وسعيد المرزوقي ومبارك الجنيبي وشمل التكريم بالدروع التذكارية الحكم الدولي المخضرم محمد الجنيبي رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة وعارف العامودي مدير مستشفى يونيفرسال وعدد من الضيوف.

وأكد الطنيجي بأن بالبطولة من أهم بطولات اتحاد المؤسسات الرياضي، والتي اقتربت من عمر عقدها الثالث تزامنا مع تأسيس اتحاد المؤسسات برئاسة سيف بن أحمد الهاملي الذي أسهم في ذلك إشهار الاتحاد لاعبا بارزا ومدربا وإداريا ناجحا وما زال يسهم في دعم مسيرة الاتحاد الذي شهد مشاركة الآلاف من اللاعبين المواطنين والمقيمين العاملين من خلال أكثر من 17 مسابقة رياضية فردية وجماعية.