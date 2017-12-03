500دراج يجسدون فرحة الوطن في سباق المراسي

دبي (الاتحاد)

توج الشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم آل مكتوم الفائزين بسباق مراسي الخليج التجاري للدراجات الذي أقيم أمس الأول، بتنظيم اتحاد الدراجات ورعاية شركة دبي للعقارات في منطقة الخليج التجاري بدبي، احتفالاً باليوم الوطني بمشاركة أكثر من 500 دراج من مختلف الفئات.

وشهد المهرجان الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة، وأسامة الشعفار رئيس اتحاد الدراجات، ومروان بن غليطة نائب رئيس المجلس الوطني الاتحاد رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمسؤولين بدبي للعقارات إلى جانب الأمين العام للاتحاد الآسيوي للدراجات.

وكان مروان بن غليطة أعطى إشارة الانطلاق للسباق الرئيسي للرجال فيما قام عبد الكريم الزرعوني بإعطاء إشارة الانطلاق لسباقات الأندية والهواة وقامت نورة الجسمي بإعطاء إشارة الانطلاق لسباق السيدات، وشارك الشيخ محمد بن كايد القاسمي بالسباق الرئيسي لمسافة 46 كم.

وأسفرت نتائج السباق الرئيسي للرجال عن فوز الكويتي جعفر آل علي بالمركز الأول والميدالية الذهبية وقطع مسافة الـ46 كلم في زمن وقدره 1:03:20 ساعة، وجاء في المركز الثاني الكندي ديفيد وليامز بزمن 1:3:21 ساعة، وحل ثالثاً الإماراتي سالم عبد الله بزمن وقدره 1:4:17 ساعة، وعلى مستوى بطولة الرجال للمواطنين فاز وليد عبيد بالمركز الأول بزمن 1:02:16 ساعة وحل ثانياً راشد محمد بزمن 1:02:18 ساعة، ثم جاء في المركز الثالث أحمد المري بزمن 1:02:18 ساعة، الذي كان الصراع بيهم قوي وشديد.