محمد بن حمد الشرقي يكرم الفائزين في رالي الفجيرة

الفجيرة (وام)

توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الفائزين الأوائل في الجولة الختامية لبطولة الإمارات - رالي الفجيرة - الذي شاركت فيه 27 سيارة ودراجة نارية ورباعية لمتسابقين من مختلف الدول والجنسيات، ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني.

وبارك سمو ولي العهد للفائزين تفوقهم في السباق مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على دعم أصحاب الإنجازات الرياضية للنهوض بالحركة الرياضية في الدولة.

وثمن سموه الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للبطولات الرياضية وتوفير عوامل نجاحها وبتوجيهات سموه الدائمة بالقيام بتطوير البنى التحتية الرياضية في الفجيرة.

كما ثمن سمو ولي عهد الفجيرة جهود القائمين على البطولة.. مشيدا بالمستوى الذي ظهرت به البطولة والمستوى الرفيع للمتسابقين الذي اتسم بروح المنافسة الشريفة.