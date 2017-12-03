العباسي بطل نصف ماراثون الشارقة الدولي

أسامة أحمد (الشارقة)

تُوج البحريني حسن العباسي بلقب النسخة الأولى لسباق نصف ماراثون «الإمارة الباسمة» الدولي الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي صباح أمس بكورنيش الممزر ضمن الاحتفال باليوم الوطني الـ46 بمشاركة 566 متسابقاً، ونجح العباسي بطل آسيا في الظفر بصدارة سباق 21 كلم للرجال بزمن قدره 01:02:58 تاركاً المركز الثاني للمغربي تامري أحمد بفارق ثانية، فيما كان المركز الثالث من نصيب الإثيوبي قراي بزمن 01:04:15.

وأسفر سباق 21 كلم للسيدات عن احتكار إثيوبيا للمركزين الأول والثاني عن طريق سنبيا وإيفا، بينما كان المركز الثالث من نصيب إميلي من المملكة المتحدة، وفي سباق 8 كلم المخصص للرجال كانت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب المغرب، فيما فازت سلوفينيا بصدارة سباق 8 كلم للسيدات ونيوزلندا بالمركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب فرنسا.

وعقب نهاية السباق قام سعيد العاجل مدير إدارة الخدمة المجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي بتتويج الفائزين، وقال: «النسخة الأولى لنصف الماراثون أول غيث النشاط المجتمعي في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الشارقة الرياضي لهذه الألعاب من أجل تطويرها ودفع عجلتها إلى الأمام وفق النهج المرسوم».

وأشار العاجل إلى أن السباق حقق أهدافه المنشودة في فئاته الأربع من أجل تشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز التجارب الإيجابية والسياحة من خلال رفع مستوى الوعي في تطور المجال الرياضي والاهتمام بالرياضة والصحة، مبيناً أن فوز البحريني العباسي بلقب 21 كلم منطقي كونه بطل آسيا في هذا المضمار.