«شمال نبراس» يستهدف كأس اليوم الوطني للمهجنة

محمد حسن (أبوظبي)

يستضيف نادي أبوظبي للفروسية حفل سباقه الرابع لهذا الموسم، مساء اليوم، على مضماره العشبي، والذي يتألف من ستة أشواط، يتصدرها سباقا كأس الشيخ زايد بن سلطان للخيول العربية الأصيلة، واليوم الوطني للمهجنة الأصيلة.

ويسعى الجواد «آر بي بيرن» الذي خسر سباق جوهرة تاج الشيخ زايد البالغة جائزته المالية 1.2 مليون يورو، قبل أكثر من 3 أسابيع في نفس المضمار بقرار من لجنة التحكيم، للفوز بلقب سباق كأس زايد لمسافة 1600 متر «جروب3» الذي تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 420 ألف درهم.

وكان «آر بي بيرن» الذي يقوده جيرالد افرانش، قد فاز بلقب النسخة قبل الماضية من سباق جوهرة تاج الشيخ زايد، وحل وصيفاً لسباق دبي كحيلة كلاسيك في أمسية كأس دبي العالمي، ويدفع المدرب إريك ليمارتنيل أيضاً بكل من «داريوس دو بون» بقيادة تايج أوشيه، و«حمزة» بقيادة جيسوس روزاليس، فيما يدفع المدرب جان راولا بالجواد «ناهي»، ويسرج المدرب عبد الله الحمادي الجواد «شرف الريف»، ومن الخيول المتحدية الجواد «شيك روج»، لكن ربما جاءت المفاجأة من «الجازي» بإشراف علي الرايحي.

ويستقطب سباق كأس اليوم الوطني البالغ جائزته 380 ألف درهم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً تتنافس لمسافة 1600 متر «قوائم»، ويبرز من بينها الجواد «شمال نبراس» بإشراف المدرب دوج واتسون، فهو فائز في آخر مشاركة له بنفس المضمار.