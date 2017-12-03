«شمال نبراس» يستهدف كأس اليوم الوطني للمهجنة

محمد حسن (أبوظبي)
يستضيف نادي أبوظبي للفروسية حفل سباقه الرابع لهذا الموسم، مساء اليوم، على مضماره العشبي، والذي يتألف من ستة أشواط، يتصدرها سباقا كأس الشيخ زايد بن سلطان للخيول العربية الأصيلة، واليوم الوطني للمهجنة الأصيلة.
ويسعى الجواد «آر بي بيرن» الذي خسر سباق جوهرة تاج الشيخ زايد البالغة جائزته المالية 1.2 مليون يورو، قبل أكثر من 3 أسابيع في نفس المضمار بقرار من لجنة التحكيم، للفوز بلقب سباق كأس زايد لمسافة 1600 متر «جروب3» الذي تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 420 ألف درهم.
|
ويستقطب سباق كأس اليوم الوطني البالغ جائزته 380 ألف درهم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً تتنافس لمسافة 1600 متر «قوائم»، ويبرز من بينها الجواد «شمال نبراس» بإشراف المدرب دوج واتسون، فهو فائز في آخر مشاركة له بنفس المضمار.
|