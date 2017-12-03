«تلفريك» للتغلب على الازدحام المروري

مكسيكو سيتي (د ب ا)

ينطلق التلفريك بخفة فوق أزقة شوارع إيكاتيبك، وهي ضاحية فقيرة مترامية الأطراف بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. وأسهم أول نظام تلفريك حضري «مكسيكابل» في نقل 1.6 مليون راكب يشكلون سكان الضاحية، وذلك منذ أكتوبر 2016 بطول طريق يمتد لخمسة كيلومترات ويضم سبع محطات.

وتستغرق الرحلة بأكملها 17 دقيقة فقط، مما يمثل أقل من نصف وقت الرحلة التي يقطعها الركاب باستخدام الحافلة العامة أو سيارة أجرة، ويبلغ سعر التذكرة 7 بيزو (37 سنتاً). وتقول نانسي روميرو، وهي من ركاب «مكسيكابل»، إنني «أستطيع الذهاب إلى العمل الآن بطريقة أسرع وأكثر راحة، فالحافلات العامة تكون دائماً مكدسة بالركاب». ونجحت هذه الفكرة في أميركا الجنوبية، لدرجة أنها انتقلت إلى القارة الأفريقية.