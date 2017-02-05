مكافحة التعصب والاعتذار للمسلمين

نيكولاس كريستوف*

في كل مرة يقوم فيها متطرف في العالم الإسلامي بعمل جنوني، يطالبُ الناسُ المسلمين المعتدلين، بإدانة التطرف. لذلك، دعُونا نوجِّه هذه النصيحة إلى أنفسنا: يجب علينا نحن كأميركيين، أن نعمل على إدانة متطرفينا.

من هذا المنطلق، أقدم اعتذاراتي إلى المسلمين. فالقسوة التي انطوى عليها قرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة، على رعايا دول إسلامية معينة يمثل إهانة لنا جميعاً، وليس لكم، وعليكم أن تفهموا شيئاً واحداً بوضوح تام وهو«دونالد ترامب ليس هو أميركا». أقدم اعتذاري لـ«نادية مراد»، الشابة اليزيدية العراقية الشجاعة، التي تعرضت للعبودية الجنسية ولكنها ومنذ هروبها، قامت بحملات حول العالم ضد «داعش»، والعبودية الجنسية، ورُشحت لنيل جائزة نوبل للسلام، ولكنها الآن، وللأسف الشديد، باتت ممنوعة من دخول الولايات المتحدة. وأقدم اعتذاري أيضا لـ«إيدنا عدن» المرأة الصومالية البطلة، التي كافحت لعقود من أجل قضية صحة المرأة، وقادت المعركة ضد ختان الإناث في بلادها، وهي أيضاً باتت محرومة من دخول الولايات المتحدة، على الرغم من أنها تدافع عن حق البنات في التعليم، وتتحدى المتطرفين. لا أود أن أتمادى في اتهام ترامب بالتطرف، فهو لم يقطع رأس أحد حتى الآن، كما أن التحدي الأمني الذي تواجهه الولايات المتحدة حقيقي، ولكن المشكلة أن ترامب واجه التحدي الأمني، بطريقة تعزز من سردية «داعش»، وتجعلنا بالتالي أقل أمناً.

في الواقع، ترامب تناول مشكلة حقيقية، وعمل على تضخيمها بطريقة هيستيرية، وعالجها بأسلوب يفتقر إلى الكفاءة، واتَّبع سياسة غير عادلة، تستهدف رعايا سبع دول، معظمها دول إسلامية فقيرة، لم يخرج منها أي شخص من الأشخاص المتورطين في أي هجوم، من الهجمات الدموية، التي وقعت في الولايات المتحدة منذ، وقبل الحادي عشر من سبتمبر. والخوف المرضي من الإسلام «الإسلاموفوبيا» يتخلل كل جزء من أجزاء الأمر التنفيذي الصادر بهذا الخصوص، كما أن «رودي جيولياني» قد أوضح لنا المسألة إلى حد ما، عندما قال لنا إن ترامب قد طلب منه أن يبتكر طريقة يستطيع بها أن يفرض حظراً على المسلمين، وأن «يكون ذلك على نحو قانوني».

لقد جلستُ في مساجد في باكستان، وأفغانستان، واليمن، وسمعت المتطرفين، وهم يبررون عدم التسامح. وفي الحقيقة أن هؤلاء الرجال (دائماً رجال) يمارسون التمييز ضد الآخرين، ويصفونهم بأنهم كفار، يختلفون عنهم اختلافاً بيّناً، وأنهم يشكلون تهديدات تجب مواجهتها. وترامب من جانبه يمارس نفس التمييز ضد المسلمين. في هذا الإطار أشار«مايك فلين» مستشار ترامب للأمن القومي، إلى الإسلام باعتباره «سرطاناً».

وفي رأيي أن الهوَّة الحقيقية ليست بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الأديان الأخرى، ولكن بين المعتدلين والمتطرفين من أتباع أي دين. لذلك أعتذر إلى المسلمين. فقد يكون من بينهم نماذج سيئة للغاية، ولكن ما لا شك فيه أن فيهم أيضاً نماذج تعتبر هي الأفضل على الإطلاق. فمن بين أساتذة جامعة «رودس» المختارين حديثاً لاجئ صومالي، هو «أحمد أحمد»، الذي وُلد في معسكر للاجئين الصوماليين في كينيا، وجاء إلى الولايات المتحدة، وعمره لم يزل عاماً واحداً فقط، وتولت تربيته أم وحيدة مكافحة. هذا الرجل الذي اعتاد، عندما كان طالباً الوجود في مبنى مدرسته الثانوية في الخامسة والنصف صباحاً، كي يبدأ المذاكرة قبل زملائه، نجح نجاحا باهراً، والتحق بجامعة كورنيل المرموقة في ولاية نيويورك، وحصل منها على جائزة أفضل طالب.