«أديداس» تتوقع زيادة كبيرة في المبيعات بكأس العالم

برلين (رويترز)

نقل عن كاسبر رورشتيد الرئيس التنفيذي لشركة أديداس لصناعة الملابس والأدوات الرياضية قوله أمس، إن الشركة الألمانية تتوقع زيادة كبيرة في مبيعاتها من قمصان كرة القدم مع اقتراب نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية 2018 في روسيا وفي ظل ارتباط الشركة بعقود رعاية مع ثلاثة من أبرز منتخبات البطولة.

وقال رورشتيد في مقابلة مع صحيفة راينيش بوست «في كرة القدم نحن نتصدر السوق حول العالم بكل جدارة ونحن نرعى 11 منتخباً في كأس العالم في العام المقبل».

وأضاف رورتشيد «بصفة عامة أتوقع زيادة في مبيعات قمصان أديداس في 2018 بسبب نهائيات كأس العالم. وأتمنى أن تحقق فرقنا أقصى تقدم ممكن البطولة. ونحن نرتبط بعقود رعاية مع ثلاثة من المنتخبات المرشحة للتنافس على اللقب، وهي ألمانيا وإسبانيا والأرجنتين».

وأديداس هي الراعي الرسمي لكأس العالم وهي منذ مدة طويلة المورد الأول للملابس والأحذية والكرات. إلا أنه في النهائيات السابقة في 2014 كانت منافستها الأكبر نايكي الأميركية وللمرة الأولى ترعى عدداً أكبر من المنتخبات بما في ذلك البرازيل صاحبة الضيافة.

لكن أديداس عادت للتفوق من جديد بعد ذلك وهي الآن ترعى العدد الأكبر من منتخبات كأس العالم 2018 بما في ذلك روسيا الدولة المنظمة.