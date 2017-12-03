«أديداس» تتوقع زيادة كبيرة في المبيعات بكأس العالم

برلين (رويترز)
نقل عن كاسبر رورشتيد الرئيس التنفيذي لشركة أديداس لصناعة الملابس والأدوات الرياضية قوله أمس، إن الشركة الألمانية تتوقع زيادة كبيرة في مبيعاتها من قمصان كرة القدم مع اقتراب نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية 2018 في روسيا وفي ظل ارتباط الشركة بعقود رعاية مع ثلاثة من أبرز منتخبات البطولة.
وقال رورشتيد في مقابلة مع صحيفة راينيش بوست «في كرة القدم نحن نتصدر السوق حول العالم بكل جدارة ونحن نرعى 11 منتخباً في كأس العالم في العام المقبل».
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وأديداس هي الراعي الرسمي لكأس العالم وهي منذ مدة طويلة المورد الأول للملابس والأحذية والكرات. إلا أنه في النهائيات السابقة في 2014 كانت منافستها الأكبر نايكي الأميركية وللمرة الأولى ترعى عدداً أكبر من المنتخبات بما في ذلك البرازيل صاحبة الضيافة.
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