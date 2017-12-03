الرصـاص والزنك يسجلان أعلى مستوى في أسابيع

لندن (رويترز)

لامس الرصاص والزنك أعلى مستوى في عدة أسابيع أمس الأول، وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع تشديد الصين الرقابة على التلوث في الوقت الذي يزيد فيه الطلب الموسمي على الرصاص لاستخدامه في البطاريات.

ومن المتوقع أن يتضرر إنتاج الرصاص والزنك، اللذين يوجدان عادة في مكامن واحدة، في الصين جراء حملة لمكافحة الضباب الدخاني بعدما أمرت السلطات بإغلاق منشآت ملوثة للبيئة. وارتفعت العقود الآجلة للرصاص تسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن ثلاثة بالمئة إلى 2544 دولاراً للطن في التسوية مسجلة أعلى مستوى منذ العاشر من نوفمبر. وأغلقت عقود الزنك مرتفعة ثلاثة بالمئة أيضاً إلى 3249 دولاراً للطن بعدما لامست أعلى مستوى منذ الأول من نوفمبر عند 3269.50 دولار للطن.

وارتفع النحاس 1.1% إلى 6833 دولاراً للطن بينما قفز الألومنيوم 1.3% إلى 2074.50 دولار للطن والنيكل 1.6% إلى 11 ألفاً و290 دولاراً للطن وانخفض القصدير 0.7% إلى 19 ألفاً و455 دولاراً للطن.