عبد الملك: يحضر الاجتماع الأول لاتحاد الرياضات الجوية

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس أدارة اتحاد الرياضات الجوية الاجتماع الأول للمجلس الجديد، بمقر الهيئة العامة للشباب والرياضة أمس الأول، وحضره إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة، خالد المدفع الأمين العام المساعد وخالد آل حسين مدير أدارة الرياضة وعمر خلف رئيس قسم اللجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات الرياضية، ومن الاتحاد يوسف حسن ألحمادي نائباً الرئيس وسالم اكرم عبد الكريم الحوسني أميناً عاماً والأعضاء محمد يوسف عبد الرحمن وماجد عبد الرحمن البستكي وخالد عبد الكريم العارف وسيف جمعة السويدي.

وأكد إبراهيم عبد الملك، أن دعم قيادتنا الرشيدة والجهود التي بذلها «ابناء زايد» حققت رياضة الإمارات إنجازات رائعة في السنوات الماضية، على الصعيد العربي والقاري والدولي، منوهاً بأن إنجازات الرياضات الجوية قياساً بعمرها الزمني مصدر فخر واعتزاز لنا ولجميع الرياضيين بالإمارات.

وأكد عبد الملك على محاسبة «نصف سنوية» للاتحادات، وأن «الهيئة» تتعاون مع اتحادي القوى والملاكمة بإعداد نموذجين لنظامين أساسيين، سيتم عرضهما على الجوية للاستفادة في أعداد نظامه الأساسي.ووجه يوسف ألحمادي نائب رئيس الاتحاد، الشكر إلى الأمين العام وقال: الرياضات الجوية حققت إنجازات رائعة والفضل يعود إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي الذي يقدم الدعم المستمر واللامحدود للرياضات الجوية».

وأضاف أن الاتحاد احتضن اللجنة التنظيمية للرياضات الجوية بدول مجلس التعاون وساهم في أنشاء اللجان والاتحادات الخليجية، وهو في مقدمة الاتحادات الداعمة لأنشطة الاتحاد الدولي وباتت الإمارات مركزا إقليميا للرياضات الجوية مقره دبي.