الذهب يقفز %1.2 لفترة وجيزة مع تراجع الدولار

لندن (رويترز)

قفز الذهب أمس، لفترة وجيزة، مع تراجع الدولار وسوق الأسهم الأميركية بعد تقرير لشبكة ايه.بي.سي تحدث عن إدانة مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايكل فلين. وهبطت الأسهم في بورصة وول ستريت على الفور بعد التقرير، ويخشى المستثمرون من أن الأنباء السياسية قد تؤثر على احتمالات تمرير مجلس الشيوخ لمشروع قانون الضرائب الذي يدعمه ترامب، بيد أن الذهب تراجع عن مستوياته المرتفعة خلال لحظات وتعافت الأسهم الأميركية من مستوياتها المنخفضة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1278.01 دولار للأوقية «الأونصة» بعد أن كان بلغ مستوى ذروة عند 1289.50 دولار للأوقية، ويتجه المعدن الأصفر لاختتام الأسبوع على انخفاض نسبته 0.8 %، وجرت تسوية الذهب في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في فبراير بارتفاع قدره 5.60 دولار، أو ما يعادل 0.4%، إلى 1282.3 دولار للأوقية.وكان المعدن نزل 0.7 بالمئة أمس الأول ليلامس أدنى مستوياته منذ السادس من نوفمبر عند 1270.11 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.33 دولار للأوقية بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ الثامن من أغسطس عند 16.22 دولار للأوقية. ونزلت 3.8%على أساس أسبوعي.

وارتفع البلاديوم 1.5% إلى 1021.60 دولار للأوقية وصعد 2.4% منذ بداية الأسبوع. وانخفض البلاتين 0.3% إلى 938.40 دولار للأوقية.