جمارك دبي تعزز جهودها لمكافحة البضائع المقلدة

دبي (الاتحاد)
عززت دائرة جمارك دبي جهودها لمكافحة تهريب البضائع المقلدة للعلامات التجارية اليابانية إلى الإمارات عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي، وأكدت حرصها على تطوير التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية ومجلس العمل والشركات اليابانية لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء في التصدي لمحاولات تهريب البضائع المقلدة للعلامات التجارية اليابانية.
جاء ذلك خلال مشاركة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي في ورشة عمل حول مكافحة البضائع المقلدة نظمتها في دبي وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان بالتنسيق مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في دبي.
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وأوضح مبارك «أن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي تأسست في العام 2005 لتصبح الإدارة الأولى من نوعها في الهيئات والدوائر الجمركية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تتولى الإدارة مهام الإشراف على تطبيق جمارك دبي لكافة الإجراءات والتدابير المقرة في الاتفاقيات والقوانين المحلية والاتحادية والإقليمية والعالمية التي تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية، والتصدي لمحاولات تهريب البضائع المقلدة للعلامات التجارية عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي، وقد بلغ عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي في النصف الأول من العام 2017 نحو 133 ضبطية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 72.6 مليون درهم، وفي العام 2016 بلغ عدد ضبطيات الملكية الفكرية نحو 218 ضبطية بلغت قيمتها التقديرية 62,5 مليون درهم».
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وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: « تعد اليابان من أبرز الشركاء التجاريين لدبي وقد احتلت اليابان المركز الرابع بين أعلى الدول في قيمة الواردات إلى دبي في تسعة أشهر من يناير إلى سبتمبر من العام 2017، حيث بلغت قيمة واردات دبي من اليابان خلال هذه الفترة 28 مليار درهم، لذلك نحرص في جمارك دبي على دعم نمو التجارة مع اليابان وتعمل على مكافحة تهريب البضائع المقلدة للعلامات التجارية اليابانية إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي.