غرفة دبي: الشحن البحري في الإمارات يواصل النمو بعيداً عن التحديات العالمية

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي، قدرة قطاع الشحن البحري في الدولة على مواصلة النمو النشط في جانب العرض والطلب على المدى البعيد، رغم التحديات التي يواجها القطاع على المستوى العالمي.

واعتبرت دراسة تحليلية لغرفة دبي حول قطاع الشحن البحري في الإمارات والعالم والآفاق المستقبلية للشركات المحلية في الدولة وخارجها، قطاع الشحن البحري واحد من المكونات الهامة لسلسلة قيمة الدعم اللوجستي المتعدد الأطراف ووسيلة نقل تتميز بكفاءة استهلاك الوقود، لافتة إلى أنه على الرغم من مواجهة القطاع العالمي للشحن العديد من التحديات، فإن هناك فرصاً جديدة مثل نمو الأسواق الاستهلاكية في الاقتصاديات النامية، ومع القرب الجغرافي لهذه الاقتصاديات من الإمارات، فإن هناك مجال لاستمرار الاستثمارات في البنية التحتية للموانئ والشحن البحري بالإمارات لتلبية الزيادة المحتملة في الطلب بهذه الأسواق الخارجية.

وأفادت الدراسة بأن قطاع الشحن البحري في الإمارات، سجل نمواً نشطاً، بعد أن ساهم النمو الاقتصادي في الدولة وأسواق الصادرات والواردات الرئيسة إلى الحاجة لوجود دعم لوجستي يتميز بالكفاءة، كذلك أدى الاستثمار القوي في البنية التحتية للموانئ ووسائل الدعم اللوجستي إلى تحسن ملموس في القطاع.

وسجلت الإمارات حسب مؤشر (الاونكتاد) للشحن البحري ارتفاعاً، بمرور الأعوام، حيث ارتقى من 38 في عام 2004 إلى 73 في 2016.