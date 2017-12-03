تقرير: %16 معدل نمو انتشار الهواتـف الذكيـة أوسطياً

دبي (الاتحاد)

سجل معدل انتشار استخدام الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، نسبة نمو بلغت 16.2%، بعد أن ارتفع عدد مستخدميها نحو 123.7 مليون مقارنة مع 106.4 مليون شخص في العام 2015، وفقاً لشركة تكنو موبايل التي توقعت محافظة بلدان المنطقة، خاصة دولة الإمارات على معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.

وأشارت الشركة إلى أنه وفقا لموقع «ستاتستيك دوت كوم»، فإن عالم الهواتف النقّالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشهد تغييرات متسارعة، حيث تواصل معدلات انتشار استخدام الهواتف الذكية في المنطقة نموها بوتيرة مطردة حيث بلغ عدد مالكيها في المنطقة 123.7 مليون في عام 2016، بالمقارنة مع 106.4 مليون في عام 2015.

وقالت الشركة، إنه ووفقاً لتقرير لدراسة المستهلك الذي تُعدّه «جوجل»، يتراوح استخدام الهواتف الذكية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية لالتقاط الصور أو تصوير مقاطع الفيديو من 73% و70% على التوالي.

وقال عارف تشودري، نائب الرئيس في شركة «ترانشين هولدنجز»: «تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الحيوية السريعة التطور، وهو ما يتطلب ابتكارات ذكية تتمتع بتصميم جمالي، مشيراً إلى أن هاتف «فانتوم 8» الجديد ليلبي هذه المتطلبات من حيث السرعة وجودة الصور.

وأضاف تشودري أن«الشركة تعتبر دبي الوجهة الأمثل في المنطقة لإطلاق أحدث الابتكارات في عالم الهواتف الذكية، وأن الإطلاقات الأخيرة التي قامت بها الشركة في دبي، والتي كان أحدثها طرازها الجديد فانتوم 8 وقبله فانتوم 6 و6+ لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المستخدمين في المنطقة، الأمر الذي حفزها على الإعداد لإطلاق هاتف جديد ذي شاشة كبيرة كاملة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام المقبل، ينتمي الى مجموعة تكنو كامو، لافتة إلى أن هواتف تكنو موبايل تتوافر في 26 دولة في المنطقة».