تقرير: %16 معدل نمو انتشار الهواتـف الذكيـة أوسطياً

دبي (الاتحاد)
سجل معدل انتشار استخدام الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، نسبة نمو بلغت 16.2%، بعد أن ارتفع عدد مستخدميها نحو 123.7 مليون مقارنة مع 106.4 مليون شخص في العام 2015، وفقاً لشركة تكنو موبايل التي توقعت محافظة بلدان المنطقة، خاصة دولة الإمارات على معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.
وأشارت الشركة إلى أنه وفقا لموقع «ستاتستيك دوت كوم»، فإن عالم الهواتف النقّالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشهد تغييرات متسارعة، حيث تواصل معدلات انتشار استخدام الهواتف الذكية في المنطقة نموها بوتيرة مطردة حيث بلغ عدد مالكيها في المنطقة 123.7 مليون في عام 2016، بالمقارنة مع 106.4 مليون في عام 2015.
|
وقال عارف تشودري، نائب الرئيس في شركة «ترانشين هولدنجز»: «تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الحيوية السريعة التطور، وهو ما يتطلب ابتكارات ذكية تتمتع بتصميم جمالي، مشيراً إلى أن هاتف «فانتوم 8» الجديد ليلبي هذه المتطلبات من حيث السرعة وجودة الصور.
|