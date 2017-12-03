احتدام المنافسة بين المطورين في دبي يشعل العروض على «عقارات الخريطة»

يوسف العربي (دبي)

تسارعت وتيرة العروض التي تطرحها شركات التطوير على العقارات قيد التنفيذ (الخريطة) في دبي خلال الربع الأخير من العام، بهدف تسجيل أكبر نسبة نمو ممكنة لمبيعات هذه الشركات قبل نهاية السنة المالية 2017.

وبلغت نسبة مبيعات الوحدات العقارية على الخريطة في الربع الثالث من العام نحو 19915 وحدة بنسبة 50.45% بفارق طفيف عن مبيعات الوحدات العقارية الجاهزة التي سجلت 19564 بنسبة 49.55% خلال الفترة نفسها.

وتنوعت العروض على الوحدات العقارية قيد التنفيذ بين العروض الحصرية الموجهة للمواطنين، وعروض أخرى موجهة للمستثمرين الأجانب والمقيمين، وتضمنت العروض تخفيضات مباشرة لأسعار الوحدات، والإعفاء من رسوم التسجيل، وتقليل نسبة الحجز، وتمديد فترة السداد، وتقليص نسب الدفعات الشهرية، وأحياناً تقديم جوائز عينية عند توقيع عقد شراء الوحدة العقارية.

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت قيمة التداولات العقارية في دبي خلال الفترة الماضية من العام نحو 222 مليار درهم، بمعدل 22 ملياراً شهرياً تقريباً.