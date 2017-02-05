إلغاء حفل دار أوبرا فيينا في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، إلغاء أمسية دار أوبرا فيينا بعنوان دون جيوفاني التي كان من المقرر أن تقام يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2017، وتأجيلها إلى يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2018، وذلك بسبب ظروف غير متوقعة.

وقال بيان صحفي صدر بهذا الخصوص، أن بإمكان حاملي تذاكر الأوبرا التي تقام ضمن موسم موسيقا أبوظبي الكلاسيكية في مسرح قصر الإمارات في أبوظبي، استرداد المبالغ المدفوعة للتذاكر التي تم شراؤها، عبر الموقع Ticketmaster. علماً، أن التذاكر المباعة صالحة للحفل المقام في 22 يناير 2018.

ولفت البيان إلى أن بإمكان الراغبين باستبدال تذاكر الحفلة المؤجلة لحضور أمسية أوركسترا دي تولوز الوطنية مساء 2 مايو في قصر الإمارات، وذلك من خلال الاتصال مباشرة بموقع Ticketmaster، مع إمكانية ترقيتها حسب المقاعد المتاحة.