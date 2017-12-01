البحرين تنفي عرقلة تلقي قاسم العناية الطبية

المنامة (وكالات)

نفت البحرين امس، أن تكون تمنع العناية الطبية عن عيسى قاسم، بعد أن رفضت أسرته تلقيه علاجاً برعاية الدولة مع تزايد المخاوف حيال وضعه الصحي المتدهور. وقالت وزارة الصحة البحرينية في بيان، إنها أرسلت طبيبين إلى منزله بقرية الدراز، أحد ضواحي العاصمة، للكشف عليه طبياً.

وتابعت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية «بنا» أن أسرة قاسم رفضت نقله للمستشفى بسيارة إسعاف، مشددة أنها «لن تتأخر عن تقديم الخدمة عند طلبها من قبل المريض أو ذويه».

وأكدت وزارة الصحة أنها تابعت باهتمام بالغ ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول الوضع الصحي للسيد عيسى قاسم، والتصريحات التي من شأنها إدانة عدم حصوله على حقه في الرعاية الصحية والخدمات الطبية بمملكة البحرين، وتود وزارة الصحة التأكيد على اطلاعها على وضعه الصحي ومتابعة له.

وتبين وزارة الصحة بأنها، وفي إطار رسالتها المتمثلة في تقديم خدمات صحية ورعاية طبية متقدمة لكافة المواطنين والمقيمين، فإن مختلف مرافق الوزارة من مراكز ومستشفيات تقدم خدماتها، وعلى أعلى مستوى في كافة مناطق البحرين، ولا يوجد ما يعيق وصول هذه الخدمات إلى كل مواطن ومقيم، أو تعذر الحصول على أي نوع من الخدمة الصحية، حيث تمتد شبكة توزيع المرافق الحكومية والخاصة إلى مختلف محافظات المملكة، وتباشر المرضى وطالبي الخدمات الصحية في جميع الأوقات وعلى مدار الساعة.

وتشير الوزارة إلى أنه في مساء الأحد 26 نوفمبر 2017 وبناء على طلب من أحد أقارب عيسى قاسم، قام الطبيبان جاسم حسن الدرازي ومحمد حسن الدرازي بزيارته في منزله بقرية الدراز، وذلك بعد عمل كافة الترتيبات لتسهيل الوصول إلى المنزل، وهو ما تم في فترة وجيزة ودون أي معوقات على الإطلاق، حيث قاما بمعاينته.

وفي صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017 ،تم استدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي لنقل المذكور إلى المستشفى للعلاج، غير أن ذويه رفضوا ذلك وطلبوا التريث بدعوى أن الحالة لا تستدعي العلاج بالمستشفى، فضلاً عن أن الطبيب محمد الدرازي قام ظهر أمس الأول بزيارته مرة ثانية في منزله، بناء على طلب من أهله، وبعد الكشف والمعاينة تم تحرير وصفة علاجية.

وتؤكد وزارة الصحة أنها لن تتأخر عن تقديم الخدمة عند طلبها من قبل المريض أو ذويه وإنها تقدم خدماتها بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة وعلى مدار الساعة لجميع المواطنين والمقيمين، ولا تألو جهداً في سبيل تقديم الرعاية الصحية لكل من يطلبها أو يستحقها، حيث إنها تضع نصب أعينها هذه الرسالة النبيلة، مشيرة إلى أنه يتم تطبيقها بكل سهولة ويسر وتقدم بشكل متساو من دون تمييز، وتراعي بذلك الجوانب الإنسانية، ويتم التأكد من حصول الحالات المرضية على العلاج المناسب ومراعاة حصولهم على حقهم في العلاج والتشافي.