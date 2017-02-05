إبداعات الإمارات الأدبية تتألق في «القاهرة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن جهودها لتعزيز التواصل الثقافي العربي، تواصل هيئة الشارقة للكتاب مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 48 ‬لمعرض ‬القاهرة ‬الدولي ‬للكتاب، ‬التي ‬انطلقت ‬في ‬26 ‬يناير الماضي، ‬وتتواصل ‬حتى10‭ ‬ فبراير ‬2017، ‬حيث ‬نظمت ‬«الهيئة»، تنفيذاً ‬للاتفاقية ‬الموقعة ‬مع ‬اتحاد ‬كتاب ‬وأدباء ‬الإمارات ‬للترويج ‬للإبداع ‬المحلي، ‬خلال ‬مشاركتها ‬في ‬المعرض ‬ندوة ‬بعنوان «‬الرواية ‬الإماراتية ‬بين ‬الماضي ‬والحاضر»‬، ‬وأمسية ‬شعرية ‬جمعت ‬تجارب ‬لافتة ‬من ‬المشهد ‬المحلي ‬بعنوان «‬أصوات ‬من ‬الإمارات»‬. واستقبلت «الهيئة» في جناحها عدداً من الشخصيات الرسمية، وممثلي الهيئات الثقافية، والمثقفين، والشعراء، والأدباء المصريين، حيث زار الجناح معالي حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري، ومعالي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، والمستشار خليفة سيف الطنيجي، القائم بأعمال سفارة الإمارات بالقاهرة.

وقال أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «تأتي مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن رؤيتها الواضحة المستمدة من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوثيق وتطوير علاقاتها مع المؤسسات والهيئات والمعارض الثقافية العربية والدولية، إذ يمثل التواصل المعرفي والتعاون الثقافي أحد الثمار الملموسة الناتجة عن مثل هذه المشاركات».

وخلال ندوة «الرواية الإماراتية بين الماضي والحاضر» التي أدارتها الإعلامية دينا قنديل، قدمت الروائية إيمان اليوسف استعراضاً لتاريخ تطور الرواية الإماراتية، وجمعت أمسية «أصوات من الإمارات» جمهوراً كبيراً من زوار المعرض الذين استمعوا لقصائد الشاعر علي الشعالي، والشاعرة شيخة المطيري.