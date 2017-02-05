الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب تعتمد القائمة القصيرة للدورة الحادية عشرة

أبوظبي (وام)

اعتمدت الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، القائمة القصيرة للدورة الحادية عشرة للجائزة، وذلك في ختام اجتماعاتها التي استمرت ثلاثة أيام برئاسة الدكتور علي بن تميم، الأمين العام للجائزة. حضر الاجتماعات التي امتدت من 2 إلى 4 فبراير الجاري، محمد بنيس من المغرب، الدكتور كاظم جهاد من فرنسا/ العراق، الدكتور خليل الشيخ من الأردن، يورغن بوز من ألمانيا، الدكتور محمد أبو الفضل بدران من مصر، وأعضاء الهيئة العلمية الجدد: الدكتورة ضياء الكعبي من البحرين، سامر أبوهواش من فلسطين، والدكتور علي الكعبي من الإمارات. واطلعت الهيئة العلمية على تقارير المحكمين المفصلة للمرشحين ضمن القائمة الطويلة، واعتمدت القوائم القصيرة في فروع التنمية وبناء الدولة والفنون والدراسات النقدية والآداب وأدب الطفل والمؤلف الشاب والترجمة والنشر وشخصية العام الثقافية، كما اختارت نخبة من العناوين المرشحة في فرع الثقافة العربية في اللغات المعتمدة: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية.

وقال الدكتور علي بن تميم: «إن الدورة الحادية عشرة من الجائزة شهدت مزيداً من التميز مثلما عكست الترشيحات التي تضمنت طيفاً واسعاً من الأعمال الرائدة في مختلف مجالات المعرفة». وأضاف: «إن العناوين التي ناقشتها لجان التحكيم المختلفة، اتسمت بالتنوع والتعدد وملامسة القضايا والتحديات الراهنة على مستوى المنطقة العربية والعالم، وهو ما بات يميز جائزة الشيخ زايد للكتاب، ويمنحها تألقها وبعدها الثقافي العالمي». يشار إلى أن «جائزة الشيخ زايد للكتاب» ستعلن القوائم القصيرة لجميع الفروع خلال الأيام المقبلة، على أن يليه إعلان الكتب الفائزة ودور النشر وشخصية العام الثقافية بعد اعتمادها من مجلس الأمناء، ويعقد حفلها السنوي في 30 أبريل المقبل على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمركز المعارض الدولي في أبوظبي.