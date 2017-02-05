سلطان القاسمي يشهد اليوم انطلاق مهرجان الشعر الشعبي

الشارقة (الاتحاد)

برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الشارقة للشعر الشعبي في دورته الثالثة عشرة عند الساعة السادسة والنصف، بقصر الثقافة بالشارقة.

وقال بيان صدر أمس، إن المهرجان يحمل شعار (القصيدة الشعبية.. وجدان أمة)، وتنظمه دائرة الثقافة والإعلام بمشاركة 38 شاعراً وشاعرة من داخل الدولة وخارجها، وعدد من النقاد والباحثين، ويستمر المهرجان حتى 11 فبراير الجاري.

وتتضمن فعاليات المهرجان أربع أمسيات شعرية وثلاث أصبوحات تقام على مستوى مدينة الشارقة وخورفكان ووادي الحلو، إلى جانب مدينة العين بإمارة أبوظبي.

وتستهل فعاليات المهرجان بفقرة (مجاراة شعرية) يقدمها طلاب من مدارس الشارقة، تتخللها لوحة استعراضية شعبية، ويلي ذلك عرض لفيلم تسجيلي عن إنجازات الرواد المكرمين، ثم شلة تراثية يلقيها الشاعر المكرم محمد بن هاشم الشريف، تليها أُمسية الافتتاح، ويحييها الشاعران الإماراتيان: جمال الشقصي وفهد بن غراب المري.

ويكرم المهرجان، حسب ما ذكر البيان، كوكبة من رواد الشعر العربي في الإمارات هم: الشاعر علي بن بخيت، الشاعر محمد الشريف والشاعرة كلثم عبدالله، وتعتبر هذه الجائزة التقديرية نافذة جديدة لعطاء أسمى في الشعر للمكرمين وغيرهم من الشعراء العرب، الذين اشتغلوا في الشعر الشعبي وشغلوا الساحة الفكرية بإبداعاتهم وأثروها بعطائهم.

ولفت البيان إلى أن المهرجان في دورته الحالية يتسم بملامح من التجديد، حيث يتضمن برنامجاً فكرياً يضم ندوتين فكريتين: الأولى بعنوان (الدور التنويري للشعر الشعبي) ويشارك فيها الباحثون: سلطان العميمي منصور الشامسي وعلي العبدان والدكتور عبدالمطلب الشرقاوي. أما الثانية فهي بعنوان (قراءات وشهادات نقدية حول النتاج الشعري في المهرجان) يشارك فيها الدكتور أحمد عقيلي، د. اكرم قنبس، د.عبدالمطلب إبراهيم والناقد مسعود شومان. وتتناول ندوات المهرجان التجارب الشعرية التي تقدم من خلال أمسياته وأصبوحاته بالنقد والتحليل، للوقوف على ما تطرحه من رؤى وقضايا واهتمام بالجوانب الفنية للشعر التي تغني وتفيد تجارب الشعراء المشاركين والتركيز على القصيدة الشعبية وإبرازها لإثراء المشهد الثقافي.