قرعة المونديال تضع مصر والسعودية في «قمة الأشقاء»

موسكو (د ب أ)

أوقعت قرعة الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، والتي أجريت أمس في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، المنتخبين المصري والسعودي في مواجهة مباشرة بدور المجموعات بعدما أوقعت الفريقين في المجموعة الأولى مع منتخبي روسيا وأوروجواي.

كما أوقعت القرعة المنتخب المغربي في أصعب مجموعة، حيث يخوض أسود الأطلسي الدور الأول ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات إسبانيا والبرتغال وإيران، كما أوقعت القرعة المنتخب التونسي «نسور قرطاج» في اختبار مشابه نسبياً ضمن المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا وإنجلترا وبنما.

ويستهل المنتخب المغربي مسيرته في المجموعة الثانية بلقاء نظيره الإيراني، فيما تشهد الجولة الأولى من هذه المجموعة صداماً مثيراً بين المنتخبين البرتغالي والإسباني.

ويستهل المنتخب السعودي «الأخضر» مسيرته في البطولة بلقاء نظيره الروسي صاحب الأرض في المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد «لوجنيكي» في العاصمة الروسية موسكو يوم 14 يونيو المقبل.