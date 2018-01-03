«الأبيض» الأغزر تمريراً في البطولة بـ 1673 لمسة

الكويت (الاتحاد)
بهدف «النيران الصديقة»، ارتفع إجمالي أهداف البطولة الخليجية إلى 23 هدفاً، ليتراجع المعدل إلى 1.64 كل مباراة، وهو ما حدث مع نسبة الفوز في مباريات هذه النسخة التي تقلصت إلى 64.3%، بعد انتهاء مواجهة واحدة من مباراتي نصف النهائي بالفوز، في حين كانت ركلات الترجيح هي الحاسمة في المباراة الثانية، واستمر هجوم العراق في صدارة خطوط منتخبات البطولة، رغم خروجه على يد «الأبيض»، حيث سجل «أسود الرافدين» 6 أهداف، جاءت كلها في مباريات الدور الأول، في حين بلغ منتخبنا المباراة النهائية، من دون أن يتعرض لأي خسارة أو يتلقى أي هدف، وهو اعتراف تام بكفاءة منظومتنا الدفاعية التي لا تقهر، وعلى الجانب الآخر تصدر المنتخب العُماني قائمة الأكثر فوزاً في تلك النسخة بثلاثة انتصارات قادته بنجاح لبلوغ النهائي!
وبقي المنتخب السعودي في مقدمة الفرق الأكثر حصولاً على بطاقات ملونة بـ7 بطاقات في حين ارتفع العدد لـ«الأبيض» إلى خمس بطاقات بالتساوي مع «أسود الرافدين» و«الأحمر البحريني»، بينما يدخل منتخب عمان المواجهة النهائية، وهو صاحب العدد الأقل من البطاقات حيث حصد 4 إنذارات فقط.
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يظل الجانب الأيمن الجبهة الأبرز في البطولة، بعدما أسهم في إحراز 52% من الأهداف، كما زادت الأهداف المسجلة، من داخل منطقة الجزاء، لتصل نسبتها إلى 95.6%، وهو نفس ما حدث مع معدل الأهداف المسجلة من ركلات ثابتة التي تشكل نسبة 39% حالياً، وتبقى الغلبة لأهداف الهجمات المنظمة بنسبة 87%، وهو الأمر ذاته مع الهجمات السريعة ذات العدد القليل، من التمريرات بـ65%، وتشكل التمريرات العرضية نسبة 43.5% من جملة الأهداف، في حين أن ألعاب الهواء تسببت في هز الشباك بنسبة 26%.
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استمر أيمن حسين مهاجم العراق في صدارة اللاعبين، من حيث عدد التسديدات بإجمالي 15 «تصويبة» على المرمى، لكنه لم ينجح في هز الشباك على الإطلاق، وبات زميله سعد عبد الأمير هو الأكثر ارتكاباً للأخطاء بـ 13 مرة، في حين تصدر عمر عبد الرحمن نجم «الأبيض» قائمة الأكثر تعرضاً للخشونة، حيث ارتكب منافسوه 22 خطأ ضده، في محاولة لإيقافه بأي وسيلة، لكنه ظل الأكثر لمساً للكرة بـ801 لمسة، وأخيراً حافظ خالد عيسى الحارس الأمين للعرين «الأبيض» على نظافة شباكه لمدة 390 دقيقة بعدما تصدى لـ13 تسديدة خلال أربع مباريات.