منتخبنا يتألق ويهزم السعودية في «عربية السلة»

علي معالي (القاهرة)

حقق منتخبنا الوطني فوزاً غالياً على نظيره السعودي بفارق نقطتين (72/ 70) في الجولة الرابعة من البطولة العربية لمنتخبات الرجال في كرة السلة، والمقامة برعاية «طيران الإمارات» في القاهرة، بمشاركة 6 منتخبات عربية.

وحقق الأبيض انتصاره الثاني بعد الفوز الأول على الجزائر في الجولة الأولى، وبهذا الفوز يستعيد منتخبنا ثقته الكبيرة في نفسه، ورد اعتبار السلة الإماراتية بعد الخسارة التي تلقاها من الأخضر منذ فترة قصيرة في البطولة الخليجية التي جرت بصالة نادي الشارقة.

وسيطر منتخبنا على المباراة بشكل عام من خلال المهارات والكفاءات العالية الموجودة بصفوف الأبيض وهم: قيس عمر وسعيد مبارك ومحمد مبارك وأحمد عبداللطيف وصالح سلطان وعمر خالد وخليفة خليل، انتهت أرباع المباراة بنتيجة (18/18,30/ 17,10/ 13,14/ 22)، وكان واضحاً مدى التألق الكبير والسيطرة لمنتخبنا على الربع الثاني الذي كان مصدر الفوز في نهاية المطاف.

وصل الفارق في بعض فترات المباراة إلى 13 نقطة 58/ 45 قبل نهاية الربع الثالث بدقيقتين، واستطاع قيس عمر الحصول على لقب نجم المباراة بتسجيله 25 نقطة مقابل 18 نقطة للسعودي مرزوق المولد، وسجل نجم فريقنا محمد مبارك 12 نقطة، وعمر خالد 9 نقاط، وتألق سعيد مبارك في المتابعة مسجلاً أعلى نسبة (12 متابعة)، تلاه قيس عمر بـ7 متابعات ومحمد مبارك بـ4 متابعات، وأكد سعيد مبارك تألقه الكبير في المساعدة برصيد 8 مساعدات وهي أعلى نسبة بين لاعبي الفريقين، تلاه نجمنا الكبير طلال سالم.