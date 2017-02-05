انتشال جثة السينمائي روب ستيوارت قبالة شواطئ فلوريدا



تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017 ميامي (أ ف ب) عُثر على ما يبدو على جثة السينمائي الكندي روب ستيوارت، الذي اختفى خلال عملية غوص، قبالة شواطئ فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة)، أثناء تصوير فيلم وثائقي حول أسماك القرش، على ما ذكر خفر السواحل. وكان روب ستيوارت (37 عاماً) رفقة ثلاثة من أفراد طاقمه بعد ظهر الثلاثاء الماضي، خلال عملية الغوص بين الشعب المرجانية، على بعد حوالي سبعة كيلومترات من جزيرة ايسلامورادا في أرخبيل كيز في أقصى جنوب فلوريدا. وينبغي الآن أن يتعرف طبيب شرعي رسمياً على جثة ستيوارت. وكانت عمليات بحث بوشرت صباح الأربعاء الماضي، مستعينة بسفينة ومروحية على مسافة 8800 كيلومتر مربع حول موقعه الأخير المعروف. ولا تزال ظروف اختفاء ستيوارت مبهمة، إذ إنه كان قد عاد إلى سطح الماء، ويستعد للصعود إلى المركب عندما غاص مجدداً من دون أن يتمكن أفراد الفريق من مساعدته. وكان ستيوارت، يصور تكملة لفيلمه الوثائقي الصادر عام 2006 «شارك ووتر»، الذي فاز في العام التالي بجوائز عدة في كندا.