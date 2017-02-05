دورنان: «فيفتي شيدز داركر» أكثر تشويقاً

لوس أنجلوس (رويترز)

قال الممثل جيمي دورنان بطل فيلم «فيفتي شيدز أوف جراي»، إن محبي فيلم الإثارة الذي حقق نجاحاً في شباك التذاكر، يمكنهم أن يتوقعوا المزيد من التشويق في الجزء الثاني من سلسلة الأفلام الذي سيحمل اسم «فيفتي شيدز داركر»، ويبدأ عرضه الأسبوع المقبل. ويعاود دورنان -وهو من أيرلندا الشمالية- وزميلته الممثلة داكوتا جونسون التي تشاركه بطولة الفيلم، مشاهد المغامرة في الجزء الثاني للفيلم بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول عام 2015 بإيرادات بلغت 571 مليون دولار حول العالم. وقال دورنان في العرض العالمي الأول للفيلم الجديد في لوس أنجلوس، الخميس الماضي «فعلنا كل الممكن لإنجاح هذا الفيلم». وتابع «إذا كنت تصنع سلسلة لأي فيلم، فأعتقد أن وجود تقدم من نوع ما على الجزء الأول ضروري.. يجب أن تذهب خطوة أبعد في مجالات شتى، وأعتقد أن ذلك ينطبق أيضاً على هذا الفيلم».

ومن المقرر أن تبدأ دور العرض حول العالم في عرض الفيلم الجديد ابتداءً من الثامن من فبراير. والفيلم الجديد مأخوذ عن الكتاب الثاني في ثلاثية الكاتبة إي.إل.جيمس الذي يحمل اسم الفيلم نفسه.