أحمد مراد (القاهرة)

وصف نقاد ومحللون، قناة الجزيرة القطرية بأنها صاحبة براءة اختراع لخلطة إعلامية من الكذب والتضليل المشبع، حيث تنضح المعلومات فيها بالكراهية. وأوضح هؤلاء أنه بعد الإعلان عن قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بقطع العلاقات مع قطر، بلغت القناة مستوى غير مسبوق من الكذب والتدليس لتضليل الشعب القطري، وإيهامه بأن أطرافاً دولية تساند بلادهم، وقالوا «إذا كانت قناة الجزيرة قد برعت في الكذب والتضليل ونقل الصورة غير الحقيقية على أنها الحقيقة المطلقة، فإنها برعت أيضاً في استقطاب ضعاف النفوس ليطلوا علينا عبر شاشتها، سواء كانوا ضيوفاً أم مذيعين».

ووصف الناقد والمحلل، د. أحمد الخميسي، قناة الجزيرة بأنها أداة إعلامية تنضح المعلومات فيها بالكراهية، مشيراً إلى أن القناة سجلت باسمها براءة اختراع الكذب المشبع بالكراهية، إذ حين تشاهد ما تبثه القناة، فإنك تشعر بأن هناك من يكز على ضروسه، وهو يضمر تلك الكراهية ويبثها ويذيعها متجاهلاً الحقيقة التي بين يديه. وأضاف، «لقد ظهر موقف الجزيرة المشبع بالكراهية والكذب في الفيديو الذي بثته نقلاً عن قناة «مكملين» الإخوانية، وفيه يظهر من وصفتهم القناة بالجنود المصريين، وقد أطلقوا لحاهم، مع أن الجيش المصري يمنع نهائياً إطلاق اللحى، وهم يرتدون خليطاً من الزي الصيفي والزي الشتوي، ويسيرون بهدوء، ويتوقفون للتصوير لحظة، ثم يعاودون السير، ثم تعلق الجزيرة على ذلك بقولها إن الجيش المصري يقتل أبناء سيناء، مستعرضة أحد الأطفال مع أحد ممثلي دور الجندي، وبداهة فإن طبيعة هذا الفيديو الملفق لا يمكن أن تخفى على العاملين في قناة الجزيرة الذين يمكنهم ببساطة تمييز الفبركة من الحقيقة، لكن «الغرض مرض»، كما يقول المثل الشعبي، وأغراض الجزيرة السياسية تعميها عن ملاحظة سقطاتها الساذجة المتكررة».

وأضاف الخميسي:«مثال آخر على كذب وتدليس قناة الجزيرة، يتمثل في ميدان التحرير في مصر، حيث نجد الميدان يتسع ويضيق، حسب موقف القناة السياسي، فقد تجمع في هذا الميدان أيام انتفاضة يناير 2011، حسب ما نشرته القناة في 18 فبراير على موقعها الرسمي أكثر من أربعة ملايين مصري، لكن ذلك الميدان نفسه يضيق بقدرة قادر فجأة خلال ثورة 30 يونيو لإزاحة مرسي، فلا يتسع إلا لعدد محدود، قدرته الجزيرة بـ 516 ألف شخص، حسب تقرير قالت القناة إنه تحليل استقصائي تم إعداده بحساب مساحة الميدان والشوارع المحيطة».

وتابع قائلاً: سبق للجزيرة أن عرضت صورة لثلاثة أطفال على أنهم ضحايا الضربات الجوية المصرية في 2015 لمقار داعش في ليبيا، وتساءلت القناة: ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ وسرعان ما قامت قنوات أخرى بعرض صورة الأطفال نفسها مقرونة بتاريخ نشرها السابق ليتضح أنهم أطفال سوريون لا علاقة لهم بالضربات الجوية على مقرات داعش.